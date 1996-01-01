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Новогодний презент требует от бизнесменов изобретательности
Крупные компании тратят на новогодние подарки партнерам и клиентам от $20 до $500 за штуку, среднее количество получателей - 400 человек, говорится в исследовании компании "Комкон". Большинство дарителей никакого эффекта от дарения подарков не ощущает.
В октябре исследовательская компания "Комкон", опросив представителей 120 крупных компаний, попыталась выяснить, сколько тратят предприниматели на новогодние подарки и какой эффект дают эти вложения. Как показали результаты опроса, стоимость новогоднего презента колеблется от $20 до $500, среднее количество получателей - 400 человек. 58% опрошенных затруднились с ответом на вопрос, есть ли от подарков какая-либо польза, а 8% признали, что пользы никакой нет. По мнению директора по коммуникациям "Комкона" Марии ВАКАТОВОЙ, "московское деловое сообщество все больше заболевает гламуром". "В предновогоднем ажиотаже многие компании соревнуются между собой, чей подарок дороже и круче, особенно это свойственно рекламной, радийной и телевизионной индустриям", - отмечает она.
"Три года назад мы выписывали из Испании мандарины, и потом всем издательством наклеивали на них треугольные этикетки с названиями наших журналов", - хвалится Дмитрий АГАРУНОВ, владелец и гендиректор издательского дома GameLand. В прошлом году он дарил оленьи шкуры, специально привезенные из Швеции. В подобного рода жестах Агарунов не видит ничего предосудительного. "Это не гламур, а обычные знаки внимания", - считает он.
Подарки, ценность которых исключительно в стоимости, отходят в прошлое, считает Леонид СЛАВИН, арт-директор студии Taboo. Например, домино из слоновой кости в кожаном футляре - это пафос и бессмыслица, уверен он. Тенденция последних двух лет - преподносить подарки-розыгрыши. Среди них, впрочем, совсем немного по-настоящему забавных и остроумных, добавляет Славин. Компании требуют оригинальности, говорит Артемий ЛЕБЕДЕВ, владелец дизайн-студии: "Не важно что, не важно как, главное - не как у всех". В этом году он дарит лимонные дольки в металлической коробке. Такие подарки "вне статуса", они пробуждают в людях теплое воспоминание о детстве и едва ли у кого возникнет желание их выбросить или вернуть обратно, считает Лебедев. "Важно понимать, что одному человеку на Новый год может быть подарено очень много вещей, и из всех стандартных, дорогих и очень дорогих он заметит одну - самую оригинальную", - говорит Владимир ШИКИН, начальник Пиар-отдела инвестиционной компании "Ак Барс Финанс". Его компания собирается дарить календари в виде циферблатов.
Некоторые компании от новогодних подарков отказываются вовсе. В прошлом году российское подразделение международной аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers поздравило клиентов и партнеров с наступающими зимними праздниками скромной открыткой. Из текста следовало: "В этом году мы вместе с вами подарим новогодний праздник детям, которые лишены возможности встречать наступающий год в кругу семьи. $100 000, не израсходованные на новогодние сувениры, позволили нам организовать новогоднюю елку для 400 воспитанников нескольких детских домов, а также финансировать обучение 100 детей с ограниченными возможностями в течение года". "В 2006 г. мы продолжим нашу акцию - арендуем театр и покажем спектакль для 500 детей. Другая часть денег пойдет, как и в прошлом году, на обучение", - говорит Екатерина ШАПОЧКА, директор по маркетингу. По ее словам, в ответ на ту новогоднюю открытку PwC получила много положительных отзывов и слов поддержки.
Подобным образом поступает в этом году и хедхантинговая компания Top Hunt International, которая вместо покупки сувениров проведет благотворительную акцию - выпуск книги рождественских рассказов, а также дисков и аудиокассет тиражом 1000 экземпляров для интернатов и детдомов Москвы и Санкт-Петербурга, рассказывает управляющий партнер компании Станислав АЛЕКСЕЕВ.
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