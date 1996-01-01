Аудит ресурсов "Албазино" завершен

Компания Snowden Mining Industry Consultants (Австралия) завершила аудит минеральных ресурсов золоторудного месторождения "Албазино" компании ОАО "Полиметалл УК". По результатам аудита минеральные ресурсы месторождения, расположенного в Хабаровском крае, составляют 6,605 млн тонн руды.

Среднее исходное содержание золота - 5,17 гр./т, т. е. ресурсы золота равняются 1,1 млн унц. Бортовое содержание составило 2 гр./т. Геохимические поиски были проведены на площади 10 кв. км летом 2006 года. Расширенная программа геологоразведочных работ намечена на 2007 год.