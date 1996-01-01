Летаем по расписанию

Федеральная аэронавигационная служба 30 ноября должна была прекратить обслуживание чартерных рейсов трех российских авиакомпаний - "Красноярские авиалинии", "Интеравиа" и "Дальавиа". Причина - долги перед Росаэронавигацией. Просроченная задолженность этих компаний за уже предоставленные услуги за сентябрь 2006 года составила: "Красноярские авиалинии" - 7 млн 435 тыс. руб., "Дальавиа" - 4 млн 699 тыс. руб. и "Интеравиа" - 1 млн 818 тыс. руб.

Хабаровским авиаторам удалось ситуацию разрешить. Как заверяет первый заместитель генерального директора "Дальавиа" Александр КИСЕЛЕВ, "состояние расчетов соответствует договорным условиям. Задолженности у компании нет, все проплачено. Это какое-то недоразумение. "Дальавиа" продолжает выполнять чартерные рейсы, утром 30 ноября из Хабаровска улетел очередной чартер с хоккейной командой "Амур" на игры в Магнитогорск и Челябинск. Проблем мы не испытываем". В дирекции авиапредприятия гарантируют, что проблем с чартерами не возникнет и перед Новым годом, когда ожидается традиционный пик предпраздничных перевозок.