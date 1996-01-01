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Образование и карьеру соединили в одной выставке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе приморские работодатели получили возможность познакомиться с подрастающей сменой. Своеобразные смотрины проходили в ККК "Океан" в рамках первой краевой выставки "Образование + Карьера". Шаг навстречу можно считать успешным, особенно если в будущем работодатели будут более активны.

Ярмарки вакансий, выставки "Молодой специалист", круглые столы с работодателями сегодня проходят во всех вузах Приморского края. Как правило, эти мероприятия проводятся во всех вузах весной, и работодатели, заинтересованные в молодых выпускниках, вынуждены посещать по очереди каждый из вузов. Первая краевая выставка "Образование + Карьера" была призвана объединить на одной площадке всех заинтересованных работодателей и студентов всех вузов города. Организаторами выставки выступили Дальневосточный государственный университет, Департамент образования и науки администрации Приморья, при поддержке ОАО "НТК" и ОАО "Росгосстрах".

"На мой взгляд, образование и карьера сегодня действительно неразделимые понятия. И эта взаимосвязь становится все более заметной. Поэтому рождение выставки именно с такой направленностью "Образование + Карьера" очень своевременно, - считает руководитель отдела высшего образования Департамента образования и науки администрации Приморского края Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ.

Надо сказать, что студентов, заинтересованных в построении карьеры, собралось на выставке достаточно много. Они активно интересовались вакансиями, которые их вниманию предоставили компании и кадровые агентства Владивостока. Однако, как говорили сами студенты, у выставки был один недостаток -работодателей было не так много, как хотелось бы. Но, по словам организаторов выставки, именно над этим решено работать в будущем. А в том, что первая выставка будет далеко не последней, сомневаться не приходится - интерес компаний к молодым специалистам растет год от года. Это значит, что и выставка "Образование + Карьера" будет нужна и студентам, и работодателям.

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