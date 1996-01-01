Интеллектуальную собственность защитили жестко

Четвертая часть ГК определяет перечень видов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения, фирменное наименование, программы для ЭВМ, топологии интегральных схем, базы данных, средства индивидуализации: коммерческое обозначение, товарные знаки и др.).

Впервые введены нормы, устанавливающие в качестве меры ответственности за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав ликвидацию, по решению суда, юридического лица - нарушителя или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя гражданина-нарушителя, а оборудование, устройства и материалы, главным образом используемые для совершения правонарушения, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя.

Автор произведения или иной обладатель первоначального исключительного права определяется в соответствии с законодательством, действовавшим в момент создания произведения. Определяется авторство, имя автора и исполнителя, неприкосновенность произведения и результата исполнения будут охраняться после смерти автора или исполнителя независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания, устанавливается лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения для производства однородной продукции при условии, что такое использование началось до 17 октября 1992 года.

Устанавливается, что фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 1 января 2008 г. изменении учредительных документов юридического лица, содержащих указание на его фирменное наименование. Предусматривается, что в отношении информации об объектах гражданских прав или сделок с ними собственник или правообладатель вправе установить режим коммерческой тайны.