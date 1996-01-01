Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интеллектуальную собственность защитили жестко
Четвертая часть ГК определяет перечень видов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, промышленные образцы и полезные модели, селекционные достижения, фирменное наименование, программы для ЭВМ, топологии интегральных схем, базы данных, средства индивидуализации: коммерческое обозначение, товарные знаки и др.).
Впервые введены нормы, устанавливающие в качестве меры ответственности за неоднократное или грубое нарушение исключительных прав ликвидацию, по решению суда, юридического лица - нарушителя или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя гражданина-нарушителя, а оборудование, устройства и материалы, главным образом используемые для совершения правонарушения, подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя.
Автор произведения или иной обладатель первоначального исключительного права определяется в соответствии с законодательством, действовавшим в момент создания произведения. Определяется авторство, имя автора и исполнителя, неприкосновенность произведения и результата исполнения будут охраняться после смерти автора или исполнителя независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания, устанавливается лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения для производства однородной продукции при условии, что такое использование началось до 17 октября 1992 года.
Устанавливается, что фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам ГК РФ, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 1 января 2008 г. изменении учредительных документов юридического лица, содержащих указание на его фирменное наименование. Предусматривается, что в отношении информации об объектах гражданских прав или сделок с ними собственник или правообладатель вправе установить режим коммерческой тайны.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела