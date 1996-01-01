Среди 200 самых уважаемых в мире компаний - четыре российских

Эксперты Reputation Institute опубликовали рейтинг репутаций 200 крупнейших компаний мира. Выяснилось, что пристальнее всего за своими имиджем следят европейские компании, работающие с массовым потребителем. На втором месте стоят американцы. Далее идут компании из азиатских стран.

Попали в рейтинг и четыре российских компании. Лучшее место - 87-е досталось металлургической "Мечел", рейтинг компании 73,5 балла. На 150-м месте российско- британская нефтяная компания ТНК-ВР (69,47 балла). На 172-м месте - "Лукойл" (68,57 балла) и на 192-м -"Северсталь" (67,43 балла).