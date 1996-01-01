Компании "Дальавиа" закрыли небо за долги

Для российских авиакомпаний, похоже, наступают тяжелые времена. В сообщении Федеральной аэронавигационной службы говорится, что с 30 ноября прекращается обслуживание "Красноярских авиалиний", "Интеравиа" и "Дальавиа". Причина проста: за долги.

"Несмотря на неоднократные обращения Федеральной аэронавигационной службы к руководству вышеуказанных компаний о необходимости своевременной оплаты за предоставленное аэронавигационное обслуживание, в настоящее время эти компании имеют существенную просроченную задолженность за сентябрь 2006 г.", - говорится в сообщении. Известны и суммы, кои задолжали компании. Так, например, "Красноярские авиалинии" недоплатили 7 млн 435 тыс. руб., на втором месте идет "Дальавиа" - 4 млн 699 тыс. руб. И замыкает тройку неплательщиков "Интеравиа". Эта компания должна Росаэронавигации "всего" 1 млн 818 тыс. руб. При этом отмечается, что "Дальавиа" и "Интеравиа" постоянно нарушают и сроки оплаты счетов, и свои гарантийные обязательства.