"Билайн" сделал очередной шаг в борьбе за дальневосточные частоты

Федеральный сотовый оператор "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") выиграл очередное судебное дело в затянувшейся борьбе с чиновниками за дальневосточные частоты, сообщает ComNews.ru.

Арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на решение суда о признании незаконным бездействия комиссии. Суд обязал ГКРЧ в течение 15 дней рассмотреть заявление "ВымпелКома" и принять решение о возможности использования радиочастот на Дальнем Востоке.