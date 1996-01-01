В нашу гавань заходит CK Line

В начале декабря компания Chun Kyung Shipping Co. Ltd (CK Line, Сеул) открывает новый еженедельный контейнерный сервис между портами Пусан и Восточный.

На маршруте будет использовано одно судно вместимостью 700 TEU. В январе в ротацию планируется включить порт Владивосток, сообщает SeaNews. Это будет первый сервис южнокорейского перевозчика, предполагающий заходы в порты российского Дальнего Востока.