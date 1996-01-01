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"Приморский ГОК" отстоял запасы вольфрама
На прошлой неделе в Приморье состоялся один из наиболее интересных аукционов на право пользования недрами. На продажу выставлялись два месторождения вольфрама - "Скрытое" и "Забытое". Победа досталась "Приморскому ГОКу", но, как считают эксперты, дорогой ценой.
По сумме запасов оба месторождения оцениваются примерно в 110 тыс. т триоксида вольфрама. Так что было за что бороться. Наиболее ожесточенная борьба разгорелась среди участников за месторождение "Скрытое", выставленное первым лотом. По своим параметрам оно отнесено к разряду крупных. Как таковой борьбы за второй лот - месторождение "Забытое" не было. Оно признано мелким по запасам объектом и досталось победителю без особого труда.
К участию в аукционе за "Скрытое" были допущены три компании, две из которых московские - ЗАО "Вольфрам" и ЗАО "Транс Нафта", и ОАО "Приморский ГОК". Был и четвертый претендент - ОАО "Вишневогорский ГОК", который не внес задаток и в результате не был допущен к торгам.
Перед началом аукциона наблюдатели оценивали ход борьбы следующим образом: "Приморский ГОК" и "Вольфрам" сконцентрируют усилия, чтобы одолеть "Транс Нафта". Именно эту компанию, которая, кстати сказать, не имеет никакого отношения к добыче и производству вольфрама, а является крупным российским нефтегазовым трейдером, считали главным претендентом на победу. Но борьба, как ни странно, развернулась между давними партнерами - "Приморским ГОКом" и ЗАО "Вольфрам".
ДосьеЗАО "Вольфрам" - один из ведущих российских потребителей вольфрамового концентрата, в его структуре находится "Нальчикский гидрометаллургический завод".
Стартовая цена аукциона за "Скрытое" составила 27 млн руб., шаг - 5% или 1 млн 350 тыс. руб. Претенденты смогли остановиться только на 61 шаге аукциона, подняв цену на уровень 109 млн 350 тыс. руб. Представитель "Транс Нафта", сделав первый шаг, остановился и в дальнейшем в борьбе не участвовал.
По мнению представителя ОАО "Приморский ГОК" Владимира ШЕПЕТЫ, цену загнал "Вольфрам". Судя по реакции наблюдателей, подобный сценарий аукциона оказался неожиданным для всех. Впрочем, по оценке экспертов, для Приморского ГОКа сумма в 109 млн руб. за месторождение хоть и является высокой, но не критичной. Предприятие имеет хорошие финансовые показатели и способно профинансировать покупку лицензии. Правда, это может отразиться на уровне дивидендов по итогам 2006 г.
ДосьеПриморский край является на сегодня единственным регионом в России, где добывается вольфрамовая руда. ОАО "Приморский ГОК" - единственное в стране действующее предприятие, занимающееся добычей. Уровень текущих запасов предприятия по оценкам специалистов составляет примерно 20 тыс. т, которых хватит не более чем на 10 лет работы.
Впоследствии представитель ЗАО "Транс Нафта" Эрран ФОРМАН так прокомментировал "ЗР" итоги аукциона по "Скрытому": "Мы заплатили почти $1 млн только за участие и готовы были заплатить 100 млн за саму лицензию, но остальные участники подняли планку выше. Мы посчитали, что для нас это слишком дорого и отказались от борьбы".
Интерес "Транс Нафта" к сырьевым активам Приморья связан, по его словам, с планами будущей газификации края и созданием здесь энергоемких предприятий. "Более энергоемких предприятий, чем предприятия металлургической промышленности, нет, - пояснил Эрран Форман. - В дальнейшем мы планировали строить здесь металлургический завод."
Заявки на участие в аукционе за "Забытое" поступили от "Приморского ГОКа" "Транс Нафта". Впрочем, участие "Транс Нафта" было скорее номинальным. Компания отдала победу "Приморскому ГОКу" на четвертом шаге, на сумме 16 млн 80 тыс. руб., "потому, что планировать организацию металлургического передела на такой сырьевой базе - "это громко сказано", подчеркнул г-н Форман.
ДосьеЗАО "Транс Нафта" основано в 1997 г., его основными учредителями являются топ-менеджеры компании. В первые пять лет своей деятельности ЗАО выступало оператором ОАО "Газпром" по экспорту нефти и стабильного газового конденсата. С 2001 г. компания развивает новое направление в бизнесе - газовый маркетинг. Она продает газ независимых производителей в основном на внутреннем рынке, и это одно из приоритетных направлений деятельности компании. С 2005 г. стратегия направлена на создание интегрированной газовой компании, объединяющей трейдинговый бизнес и собственную ресурсную базу.
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