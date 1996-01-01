"ОПОРА России" просит повысить инвестльготу до максимума

Инвестиционная льгота должна быть стопроцентной, считает вице-президент Общероссийской общественной организации "ОПОРА России" Владислав КОРОЧКИН. Такое мнение он высказал на заседании "круглого стола", посвященном проблемам выработки единой позиции российского бизнеса в отношении налоговой реформы.

Координационный совет предпринимательских союзов России, в который входит и "ОПОРА России", предлагает восстановить 50-процентную льготу по налогу на прибыль, отметил Владислав Корочкин. Но, считает он, 50 процентов - это уже не соответствует сегодняшним требованиям: "В Голландии и других развитых странах фирмы, покупающие основные средства, полностью освобождаются от налога. Почему мы должны ограничиваться половинчатым стимулированием нашего бизнеса?"