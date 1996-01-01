Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Утверждена новая форма справки о доходах физических лиц
В соответствии с приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/ 706 "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц" утверждена новая форма справки о доходах физических лиц 2-НДФЛ, а также форматы сведений о доходах по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год" в электронном виде. Этим же приказом утверждены справочники кодов доходов и вычетов.
В связи с этим, сообщает ФНС, справки о доходах физических лиц, полученных в 2006 году, должны представляться налоговыми агентами в налоговые органы по новой форме с даты вступления в силу указанного приказа.
В новой форме справки о доходах физических лиц в первом разделе введен новый показатель - код ОКАТО. Указанный показатель является обязательным для заполнения, и при его отсутствии справка налоговыми органами не принимается.
Согласно статье 230 НК РФ сведения о доходах физических лиц по утвержденной ФНС России форме представляются налоговыми агентами в налоговый орган по месту их постановки на учет. При этом организации, имеющие обособленные подразделения, сведения о доходах сотрудников этих обособленных подразделений представляют в налоговый орган по месту постановки на учет самой организации.
Справки о доходах физических лиц, полученных в 2006 году, представляются налоговыми агентами не позднее 1 апреля 2007 года в налоговые органы по месту постановки на учет налоговых агентов.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Вопрос строительства Ленского моста в Якутии сдвинулся с мертвой точки
- Авиакомпания "АЛРОСА" получит в лизинг два самолета SSJ-100
- Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском
- На Сахалине и Курилах добыли более 120 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- Приморцы в погоне за процентами не читают документы, которые подписывают
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"