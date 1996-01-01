В соответствии с приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/ 706 "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц" утверждена новая форма справки о доходах физических лиц 2-НДФЛ, а также форматы сведений о доходах по форме 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год" в электронном виде. Этим же приказом утверждены справочники кодов доходов и вычетов.

В связи с этим, сообщает ФНС, справки о доходах физических лиц, полученных в 2006 году, должны представляться налоговыми агентами в налоговые органы по новой форме с даты вступления в силу указанного приказа.

В новой форме справки о доходах физических лиц в первом разделе введен новый показатель - код ОКАТО. Указанный показатель является обязательным для заполнения, и при его отсутствии справка налоговыми органами не принимается.

Согласно статье 230 НК РФ сведения о доходах физических лиц по утвержденной ФНС России форме представляются налоговыми агентами в налоговый орган по месту их постановки на учет. При этом организации, имеющие обособленные подразделения, сведения о доходах сотрудников этих обособленных подразделений представляют в налоговый орган по месту постановки на учет самой организации.

Справки о доходах физических лиц, полученных в 2006 году, представляются налоговыми агентами не позднее 1 апреля 2007 года в налоговые органы по месту постановки на учет налоговых агентов.