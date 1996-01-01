ФНС нашла новый способ борьбы с налоговыми схемами

Федеральная налоговая служба разослала в свои региональные управления письмо, в котором предложила алгоритм отнесения компаний к "белым", "серым" и "черным".

"Если к "белым" отнести компании, которые работают абсолютно легально, то к "черным", как правило, причисляют организации, осуществляющие деятельность только на бумаге, - пояснил менеджер компании AGA Management Николай ФРЕЙТАК. - У таких фирм-однодневок нет офиса, персонала, телефонов, а их услуги по обналичке стоят дешево, всего 2-3%".

Именно "белые" и "черные" фирмы фискалы проверяют сейчас чаще всего. Однако, как говорится в письме ФНС, сейчас "звеном наибольшего риска являются внешне благополучные "серые" фирмы". В методике налоговики прописали порядок отделения "белых" фирм от "серых". Сначала будут выбраны компании, которые вместе обеспечивают каждой инспекции 60% поступлений НДС. Потом чиновники выделят тех, чьи вычеты по НДС в сумме составляют 60% от всей суммы вычетов по инспекции. Затем фискалы выделят компании, попавшие в оба списка, и проверят удельный вес вычетов в начисленной сумме НДС.