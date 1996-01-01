НДС, НСП: что хуже?

Налог на добавленную стоимость могут вскоре заменить налогом с продаж (НСП). Горячий сторонник такой замены, глава экспертного управления администрации Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ полагает, что поправка в налоговое законодательство, возможно, будет одобрена законодателями уже в предстоящую весеннюю сессию, перед принятием первого для России трехгодичного бюджета страны.

Сообщество малого и среднего бизнеса в целом поддерживает Дворковича. Крупный бизнес, представленный РСПП, более осторожен. В любом случае, подчеркивают предприниматели, серьезные преобразования допустимы только после тщательного изучения всех возможных последствий. Но в целом климат сейчас для представителя президентской администрации, три года пробивавшего идею введения НСП, благоприятен, как никогда раньше. НДС администрируется все хуже, потери от его воровства все больше, и что с этим делать, толком в стране не знает никто.

Как во внешнем, так и во внутреннем обороте товаров и услуг также создана целая система неправомерного возмещения НДС с сумм, которые в бюджет на самом деле никогда не были заплачены. Точных данных о масштабах воровства нет, есть только косвенные показатели.

Досье Общие ежегодные начисления НДС в стране превышают 5 трлн руб. Более 80% из них идет в зачет - это почти 4 трлн руб., и определенный процент от этой суммы уходит "налево". По некоторым оценкам, незаконное присвоение денег может доходить до нескольких сотен миллиардов рублей в год.

Многочисленные попытки усовершенствовать администрирование налога практически провалились - иногда из-за своей громоздкости, иногда -из-за противодействия тех или иных чиновников и бизнеса. Но всегда одной из причин провала была необходимость дополнительных и весьма серьезных финансовых затрат.

Конечно, администрирование налога с продаж куда как проще. В отличие от НДС, НСП платится только при конечной продаже, а не каждый раз, когда в процессе движения к конечному потребителю товар получает добавленную стоимость. Да и предлагаемая ставка в 10-15% привлекательнее, чем нынешние 18 или даже, после возможного снижения, 13% НДС. Более низкая ставка принесет потери бюджета порядка 1% ВВП, но, по утверждению Дворковича, потери вскоре будут перекрыты из-за резкого роста налоговой базы.

Если этот рост будет, возражают сомневающиеся... Дело в том, что огромное количество товара покупается у нас помимо кассового аппарата, и, естественно, небогатое большинство нашего населения предпочтет купить товар на 10 (или 15) процентов дешевле, чем сознательно платить налог. В том, что бизнес эту лазейку использует, сомневаться не приходится. Вопрос: какие будут масштабы? Крупные торговые сети, автосалоны, ФГУПы на такие нарушения, конечно, не пойдут, но не везде они сегодня делают погоду. Словом, тут считать и считать.

Безусловно, бизнесу, работающему на внутренний рынок, НСП, благодаря своей простоте, облегчит жизнь. А вот импортеры, занижавшие стоимость ввозимого товара, чтобы платить меньше налогов, проиграют: налог-то будет браться с конечной, реальной цены. Проиграют и покупатели такого импорта: цены полезут вверх. Впрочем, они традиционно подрастут и на остальные товары в процессе замены НДС на НСП, был бы повод...

Вот еще проблема: а чей он должен быть, этот НСП? НДС, понятно, - федеральный. А налог с продаж тоже должен пойти в общероссийскую кубышку? Но он обычно полностью или частично в других странах идет в местные бюджеты. То есть надо еще и здесь искать выход, ломать голову, менять законодательство. И это далеко не все проблемы...