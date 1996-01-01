"ВладАвиа" докупит новых "тушек" с развлечениями

Авиапарк ОАО "Владивосток Авиа" пополнят еще два средне-дальнемагистральных пассажирских самолета Ту-204-300. Согласно условиям контракта, заключенного 27 ноября с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК), авиакомпания получит технику в течение второго квартала 2008 г. Самолеты будут переданы авиаперевозчику в финансовый лизинг на 15 лет.

Отличительной особенностью этих "тушек" станет установка на них новых усовершенствованных кресел салона бизнес-класса и интерактивной системы развлечений, позволяющей пассажирам во время полета самостоятельно со своего места управлять аудио- и видеоустройствами в пассажирском салоне.

В настоящее время "Владивосток Авиа" эксплуатирует четыре Ту-204-300, приобретенные в течение 2005 г. опять же через ИФК.

Как отмечают в лизинговой компании, за прошедшее время с момента поставки первой партии Ту-204-300 во Владивосток налет на каждое воздушное судно составил около 400 часов в месяц, что является хорошим показателем мирового уровня.