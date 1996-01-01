Амфибия себя показала

Легкий самолет-амфибия Бе-103 производства ОАО "КнААПО" успешно заявил о себе на II Международном военно-морском салоне "IMDS-2005" в Санкт-Петербурге.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в Комсомольске-на-Амуре, посвященной многодневному перелету амфибий и их участию в престижной выставке. Напомним, беспрецедентный трансконтинентальный перелет продолжался две недели. Комсомольчане прошли свыше 8,5 тысяч километров, выполнили 17 посадок. Общее полетное время составило 55 часов. Маршрут перелета пролегал в основном по тем регионам, где эти самолеты могут быть максимально востребованы.

"Чуда никакого мы не сделали", - заявил на встрече с прессой старший летчик-испытатель Александр Пуленко. По его словам, это было хорошо подготовленное мероприятие. Руководство КнААПО между тем поблагодарило летно-технический состав, практически все участники перелета по приказу генерального директора объединения за проявленное мужество были отмечены ценными подарками.

В северной столице самолеты выполнили демонстрационные полеты, посадку в акватории речного порта, показали свою управляемость и маневренность на воде. Кроме того, в ходе работы салона делегация ОАО "КнААПО" организовала и провела две пресс-конференции. Первая была посвящена ходу реализации программы и перспективам применения с помощью самолетов-амфибий мониторинга окружающей среды. На второй пресс-конференции речь шла о самом перелете и выходе новой книги Андрея Фомина о самолете Бе-103.