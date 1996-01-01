Поговорили о деньгах

В Хабаровске прошел круглый стол "Малый и средний бизнес. Взаимодействие с финансовыми структурами". За столом состоялся конструктивный разговор между представителями ведущих банков региона, лизинговых компаний, руководством Росгосстраха и различных ассоциаций предприятий малого и среднего бизнеса (СМБ) Хабаровского края.

Как сказал директор филиала главного управления по Хабаровскому краю "РГС - Дальний Восток" Павел ШОПИН: "Малый бизнес - это движущая сила экономики. Страховой полис способен оградить малый бизнес от форс-мажора и предоставить ему дополнительные факторы стабильности".

Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Внешторгбанка Максим СОЛДАТОВ рассказал о проблемах взаимодействия банковских структур с представителями СМБ. О лизинге как действенном инструменте повышения эффективности предприятий поведал финансовый директор "Универсальной лизинговой компании" Иван КРИВОНОСОВ.

В рамках круглого стола была представлена новая продуктовая линейка "Росгосстрах-бизнес". По мнению участников круглого стола, эти страховые продукты станут значимым стимулом к развитию бизнеса малых и средних компаний Хабаровского края.