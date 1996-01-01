Хабаровский ХНПЗ взялся за водород

В Хабаровске будут производить водород. Установка по его получению будет смонтирована на ХНПЗ.

Соглашение об этом подписали нефтяная компания "Альянс" и британская Foster Wheeler Energy Ltd, сообщает Дальневосточный пресс-центр. Британцы были признаны победителем проведенного НК "Альянс" тендера. Новая установка будет иметь мощность 21310 т водорода в год. Полученный водород будет использоваться для производства различных видов топлива с низким содержанием серы. Базовый проект будет завершен до конца июля 2005 года.