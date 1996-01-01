www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Северный завоз в крае идет с опережением графика

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

125 000 тонн мазута поставит "Хабаровскэнерго" в течение лета на Николаевскую ТЭЦ в рамках северного завоза. Как сообщили 7 июля ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, отправка жидкого топлива в северном направлении идет с опережением графика. В главном мероприятии навигации задействованы Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-3. При этом основной поток жидкого топлива проходит через причал Комсомольской ТЭЦ-2.

Заранее подготовленный мазут начал поступать в Комсомольск-на-Амуре еще в марте, был зарезервирован, а теперь отправляется в Николаевск-на-Амуре по мере подхода танкеров, причем с опережением плана. 10 242 тонны мазута было отправлено с Комсомольской ТЭЦ-2 и 6 844 тонны с Амурской ТЭЦ за 2 недели мая, прошедших с начала навигации, что в сумме на 4 000 превысило плановые цифры.

Было перевыполнено и июньское задание. В течение месяца обе станции отправили на Николаевскую ТЭЦ 30 650 тонн жидкого топлива вместо 26 400 предусмотренных. Из них 16 370 тонн взяла на себя Комсомольская ТЭЦ-2, 14 276 тонн - Амурская ТЭЦ. Таким образом, общий план полутора месяцев перевыполнен на 8 000 тонн, что дает опережение запланированных темпов перевозок на 2 танкера.

Уровень воды в реке Амур, хотя и имеет тенденцию к понижению, опасения у энергетиков не вызывает. Учитывая предыдущий опыт навигации, проходившей при низком уровне воды, энергетики предприняли все необходимые меры. В частности, заключен договор с Амур-портом о предоставлении Комсомольской и Амурской станциям дополнительных механизмов и плавсредств, способных обеспечить бесперебойное продолжение навигации.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru