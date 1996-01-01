Северный завоз в крае идет с опережением графика

125 000 тонн мазута поставит "Хабаровскэнерго" в течение лета на Николаевскую ТЭЦ в рамках северного завоза. Как сообщили 7 июля ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, отправка жидкого топлива в северном направлении идет с опережением графика. В главном мероприятии навигации задействованы Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-2 и Комсомольская ТЭЦ-3. При этом основной поток жидкого топлива проходит через причал Комсомольской ТЭЦ-2.

Заранее подготовленный мазут начал поступать в Комсомольск-на-Амуре еще в марте, был зарезервирован, а теперь отправляется в Николаевск-на-Амуре по мере подхода танкеров, причем с опережением плана. 10 242 тонны мазута было отправлено с Комсомольской ТЭЦ-2 и 6 844 тонны с Амурской ТЭЦ за 2 недели мая, прошедших с начала навигации, что в сумме на 4 000 превысило плановые цифры.

Было перевыполнено и июньское задание. В течение месяца обе станции отправили на Николаевскую ТЭЦ 30 650 тонн жидкого топлива вместо 26 400 предусмотренных. Из них 16 370 тонн взяла на себя Комсомольская ТЭЦ-2, 14 276 тонн - Амурская ТЭЦ. Таким образом, общий план полутора месяцев перевыполнен на 8 000 тонн, что дает опережение запланированных темпов перевозок на 2 танкера.

Уровень воды в реке Амур, хотя и имеет тенденцию к понижению, опасения у энергетиков не вызывает. Учитывая предыдущий опыт навигации, проходившей при низком уровне воды, энергетики предприняли все необходимые меры. В частности, заключен договор с Амур-портом о предоставлении Комсомольской и Амурской станциям дополнительных механизмов и плавсредств, способных обеспечить бесперебойное продолжение навигации.