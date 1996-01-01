Незаконные пивнушки

В Хабаровске из 18 проверенных в ходе санитарных рейдов летних площадок, торгующих пивом, только четыре работают на законных основаниях, имея соответствующее разрешение.

В остальных же, расположенных в людных местах краевой столицы, не оказалось актов приемки, подтверждающих соответствие торговых палаток предъявляемым требованиям. Зато нарушений - целый букет: продавцы не имеют санитарных книжек, не соблюдается температурный режим хранения продуктов, отсутствуют документы, подтверждающие их качество, повсеместно грязные столы и захламленная пустой тарой прилегающая территория.

Особенно неприглядная картина в парковой зоне стадиона им. Ленина, которая находится под опекой военного спортивного ведомства. По результатам проверки внесены предложения о закрытии нелегальных точек розничной торговли.