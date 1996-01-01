Сладкая жизнь - не для хабаровчан

В Хабаровске прекратила свою работу кондитерская компания "Кэнди", выпускавшая сладкую продукцию под брендом "Спутник".

Персонал компании - порядка двухсот человек - отправлен в отпуск без содержания. Собственники производства думают, что с ним делать дальше. Фабрику лихорадило уже давно. Здесь были задержки с выплатой зарплаты, забастовки работников и даже план по выходу из кризиса. Ничего не спасло. Рынок перенасыщен качественной и недорогой конфетной продукцией.