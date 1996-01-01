"ЕВГО" застраховалась в "Росгосстрахе"

"Росгосстрах" выиграл тендер среди 7 страховых компаний на страхование имущества ЗАО "Группа "ЕВГО".

По страхованию товарно-материальных ценностей, оборудования, зданий и сооружений компании "ЕВГО" ответственность "Росгосстраха" составила 246 млн руб., по страхованию транспорта - 4 млн руб. Имущество предприятия застраховано по полному пакету рисков - от пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой и противоправных действий третьих лиц, а транспорт - от угона и ущерба (КАСКО).