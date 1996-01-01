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Фермы для нового моста делают буряты
Первые 2000 тонн металлических ферм для строительства второй очереди железнодорожного моста через реку Амур у Хабаровска изготовят до конца года по заказу ОАО "РЖД" на Улан-Удэнском заводе металлоконструкций. Затем начнется его сборка.
На этот год выделено 390 млн руб. для начала строительства второй очереди, об этом сообщил начальник дирекции по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" Леонид МАРЧЕНКО. Стоит отметить, что проектно-сметная документация на строительство уже прошла государственную экспертизу, а в начале июля состоится тендер на определение подрядной организации.
20 тыс. тонн металлоконструкций пойдет на новый амурский мост, который будет стоить более 4,2 млрд руб. Планируется сдать его в эксплуатацию в конце 2007 года. А первая очередь длиной 2,6 км для однопутного движения была сдана еще в 1998 году. После завершения строительства второй очереди моста железнодорожное движение по нему будет осуществляться по двум колеям. Это значительно увеличит скорость и обеспечит надежность движения пассажирских и грузовых составов по Транссибу.
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