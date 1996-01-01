Будем дружить компьютерами

Ее учредителями выступили восемь крупнейших компьютерных фирм города: "Контакт плюс", "Эр-Стайл ДВ", "Ланит Партнер", "Тензор", "Стеллар Электроникс", "ТЦ "Офисная техника", "Сталкер" и "Контакт плюс Софт". На минувшей неделе в министерстве экономического развития Хабаровского края новорожденную ассоциацию презентовал министр Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

По его мнению, правительству края легче будет работать с ассоциацией, чем с разрозненными группами предпринимателей, кроме того, председатель ДВ АПИТ будет включен в состав совета по предпринимательству при губернаторе края, - так увидел А. Левинталь причины объединения компьютерных фирм.

- Наконец-то ясельный возраст пережили, - сказал Левинталь, - вступаете в юношеский, понимая, что лучше вместе оздоровлять конкуренцию и осветлять рынок. К тому же Госдума скоро примет закон об особых экономических зонах, и кроме Комсомольска-на-Амуре мы рассчитываем также на техновнедренческую экономическую зону на базе Тихоокеанского госуниверситета для разработки телекоммуникационных технологий, - обозначил господин Левинталь главный резон краевого правительства поддержать объединение компьютерных фирм.

Исполнительный директор ДВ АПИТ Надежда БЕЛЬСКАЯ в своем выступлении так далеко в будущее не заглядывала, объяснив, что создана ассоциация по инициативе снизу, а самую насущную проблему объединения озвучил Игорь ДОЦЕНКО:

- Элементарный пример. 70% программного обеспечения, установленного на дальневосточных компьютерах, - контрафактное, что, учитывая скорое вступление России в ВТО, является крайне негативным фактором. Кроме того, 80% компьютеров производятся в странах АТР, и для диалога с ними нужно объединение, отрасль...

Сергей БУРКОВ, директор Регионального ресурсного центра необходимость создания ассоциации показал на примерах. По его мнению, разрозненные сборочные производства компьютеров, существующие у многих городских фирм, необходимо объединить на базе мощностей компании "Контакт плюс", сертифицированной ISO-9000. Кооперация компьютерных фирм необходима также для организации независимой экспертизы проектов, повышения уровня образования собственных менеджеров и правильного использования географических преимуществ Хабаровского края как транзитного региона.

Но главные конкуренты, "против кого" собираются "дружить" местные производители и продавцы компьютеров, - это москвичи. Причем в широком смысле слова. Согласно ФЦП "Электронная Россия" Хабаровскому краю выделили 10 млн рублей на оснащение компьютерами общеобразовательных школ, губернатор Виктор ИШАЕВ добавил еще 10 миллионов для оснащения в общей сложности 286 школ, но краевые деньги ушли в Москву и почти год лежали "мертвым грузом" на чьих-то федеральных счетах.

- Мы испытали ужас и шок, пришлось брать 20 млн руб. в кредит, - рассказал Бурков. - Порядка 200 школ мы подключили к высокоскоростному Интернету, а остальные пришлось подключать через модемы, так как фирма "Кросна", выигравшая тендер, поставила нам негодное оборудование.

Объединение в ассоциацию во избежание подобной ситуации в будущем - это, по мнению Буркова, выход. А идея состоит в том, что деньги на подобные мероприятия с помощью краевых властей, разумеется, удастся аккумулировать в Хабаровском крае и не зависеть от прихотей федерального центра.

По заявлению общественного совета ассоциации, ДВ АПИТ открыта всем дальневосточникам - из Приморского края, ЕАО, Сахалинской области и т. д. Но из 70 хабаровских компьютерных фирм участвовать в ней решили пока только восемь. Например, крупная фирма "Компьюлинк" пока не спешит становиться членом ассоциации. Разумеется, количество членов ДВ АПИТ будет расти в случае коммерческого успеха совместных проектов - в этом участники пресс-конференции были единодушны.