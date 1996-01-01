Битва за "Азию"-2

В частности, хабаровский муниципалитет делает все, чтобы лишить ООО "Алконост" земельного участка, на котором расположен оптово-розничный рынок и который по праву принадлежит им: выкуплен в собственность (документально это подтверждено). И все для того, чтобы расчистить место для китайского бизнеса, который возводит по соседству международный торговый центр "Азия".

Для мэрии, похоже, выгодно держать мелких и средних предпринимателей на крючке краткосрочной аренды на землю и помещения. Собственник опасен, потому что имеет независимое мнение и свободен в выборе действий. Так в Хабаровске "воспитываются" послушные бизнесмены.

Напомним читателям вкратце суть конфликта, который продолжается уже более 2-х лет между ООО "Алконост" и мэрией Хабаровска.

В клещах

16 июня 2003 года между администрацией города и китайцами был подписан протокол намерений по поводу совместных действий по строительству и использованию торгового комплекса "Торговый центр "Азия", расположенного по адресу: Хабаровск, ул. Зеленая, 3а. Вскоре началась реализация этого совместного проекта. А уже в октябре 2003 года руководство ООО "Алконост" вместе с правлением Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) забило тревогу по поводу ущемления своих прав в связи со строительством ТЦ "Азия".

Как пояснил руководитель "Алконоста" Петр ДРОЖЧАНЫЙ, мэрия Хабаровска не имела права на заключение каких-либо договоров и не могла давать разрешение на проектирование и строительство ТЦ "Азия". Потому что территориальное управление Федерального агентства Российской Федерации по управлению федеральным имуществом на основании действующих федеральных законов до сих пор оспаривает право на данный земельный участок, который был занят под строительную площадку (ТЦ "Азия") незаконно.

29 марта 2005 года городские чиновники перешли в наступление на рынок "Алконост": в суд было направлено первое исковое заявление о признании недействительными договора купли-продажи и государственной регистрации прав на земельный участок площадью 16483,54 кв. метров, расположенный в краевом центре по улице Зеленой, 3б.

Как подчеркнул П. Дрожчаный, Арбитражный суд Хабаровского края отклонил исковое заявление администрацией Хабаровска, где городские власти хотят отнять собственность у "Алконоста". Но, несмотря на это, администрация намерена продолжать судебную тяжбу. Также все это время, пока развивается противостояние мэрии и "Алконоста", предприятие не может получить разрешение на строительство, проектирование капитальных зданий и реконструкцию действующих.

Хотя, как сообщил П. Дрожчаный, давно назрела потребность в возведении современного административного здания, новых торговых павильонов. А ведь ООО "Алконост" работает в краевом центре более 13-ти лет, исправно платит налоги, а шесть лет назад им была создана благоустроенная и ухоженная торговая зона, на которой разместился рынок, завоевавший у горожан и местных торговцев заслуженную популярность доступностью цен и удобством месторасположения.

Арбитражный суд Хабаровского края в этом году уже трижды (дважды - 9 июня и 17 июня) признавал незаконным бездействие администрации Хабаровска по отказу в выдаче разрешения на проектирование реконструкции существующего объекта - мелкооптовый рынок "Алконост". Исходя из судебных решений городская администрация была обязана устранить допущенные нарушения и рассмотреть по существу заявление ООО "Алконост" о разрешении на проектирование и строительство. Но воз и ныне там.

"Эх, карман ты мой дырявый"

По меткому выражению юмориста, российские чиновники очень хорошие строители по части собственного благополучия. И к тому же они очень любят играть с крупными игроками. А малыми предприятиями им заниматься скучно и неинтересно: что с них возьмешь? Пример этого - строительство торгового центра "Азия" в Хабаровске. Китайский инвестор Цзень МИН - птица крупного полета. Он готов вложить в свою "Азию"18 млн долларов США. По его мнению и мнению городских чиновников, никто не останется внакладе. В общей сложности налоговые поступления от "Азии" в бюджет города по ничем не подтвержденным расчетам чиновников будет составлять 60 млн. рублей в год.

Как недавно отметил на совете по предпринимательству при мэре города Сергей КАЗАЧЕНКО, курирующий в администрации сферу торговли (он сменил бывшего зам. мэра Николая НИКИТИНА, который вместе со своим заместителем СИНЯКОВЫМ и начальником торгового отдела КОСТЕНКО скоропостижно покинул "теплое" место), почти четверть всех покупок совершается горожанами именно на рынках. Значит, эти места сегодня являются наиболее притягательными для инвестора: вложения капиталов обещают быструю отдачу. Поэтому и уделяется особое внимание со стороны муниципалитета строительству ТЦ "Азия".

Хотя, как подчеркнули в мэрии, в случае с "Азией" необходимо соблюсти не только чисто профессиональные моменты, касающиеся торговли, но и политические нюансы. А еще - российские законы, по которым любая компания, в том числе и зарубежная, владеющая финансовыми ресурсами и желающая развивать свой бизнес, имеет право инвестировать средства, но при соблюдении определенных процедур. Однако при реализации проекта ТЦ "Азия" не было проведено технико-экономического обоснования, не объявлялся тендер. Общественность осталась в полном неведение: кто и с какими капиталами придет на наш рынок? Все решалось за закрытыми дверями. Законно возникают сомнения: все ли чисто в этом деле?

Досье Сегодня на потребительском рынке города работают 20 рынков на 6 288 торговых мест, из них 17 рынков - смешанных, три - непродовольственных. 95%, или 19 рынков города находятся в частной собственности и только один рынок - государственный (КГУП "Хабаровский рынок"). Торговля на рынках занимает значительное место, которое в цифрах составляет около 23% от общего объема оборота торговли города.

Хочется напомнить чиновникам из мэрии положение из Федерального закона о принципах местного самоуправления, который вступает в силу в 2006 году, где говорится, что одним из вопросов местного самоуправления должно быть создание условий для обеспечения жителей города услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в тоже время должны быть созданы равные условия для всех участников этого процесса. Обеспечат ли, покажет время. А пока "Алконосту" приходится доказывать свое право на существование.