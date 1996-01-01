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"ЖКХ Снаб" выпустило уже 100 километров труб
Новый завод по производству металлополимерных труб, организованный на базе хабаровского муниципального предприятия "ЖКХ Снаб", за месяц работы выпустил около 100 километров труб нового поколения, сообщили в заводской администрации.
Всего более 1 тыс. километров труб в год способно выпускать новое предприятие. Сейчас администрация завода активно ищет рынки сбыта продукции. Прошли переговоры с департаментом архитектуры, строительства и землепользования города Хабаровска по использованию металлополимерных труб в жилищном строительстве. Также интерес к новым изделиям проявили на Камчатке, Сахалине в Приморском крае.
Как сообщил директор Юрий ЯСТРЕБОВ, в этом году планируется установить на заводе новое оборудование для выпуска труб большого диаметра. Сейчас на предприятии выпускают трубы диаметром от 16 до 32 мм, наматывая их в большие бухты.
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