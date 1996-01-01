Бе-103 долетели из Комсомольска до Питера

Три многоцелевых самолета-амфибии Бе-103, изготовленные в Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении (КнААПО), примут участие в международном военно-морском салоне "МВМС - 2005", который откроется 29 июня в Санкт-Петербурге.

С этой целью они совершили уникальный 2-х недельный перелет по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Санкт-Петербург. В ходе перелета самолеты преодолели свыше 8 тыс. километров, выполнив 16 посадок на различных аэродромах нашей страны.

Досье Самолет-амфибия Бе-103 предназначен для использования в различных районах мира, имеющих протяженные прибрежные районы, и в труднодоступных для других видов транспорта регионах с большим количеством рек, озер и водоемов. Программу производства легкого многоцелевого самолета-амфибии Бе-103 совместно осуществляют "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение" и "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева".

В 2003 году три самолета Бе-103 были поставлены в США. На стадии окончательного согласования контракт на поставку 20-ти самолетов в Китай. Подписано соглашение о намерениях на приобретение партии самолетов Бе-103 компаниями MSA Group (Бразилия) и INEC LTD (Кипр). В настоящее время на ОАО "КнААПО" на разных стадиях готовности в серийном производстве находятся 30 самолетов Бе-103. Общий портфель заказов состоит из заявок на более чем 100 самолетов Бе-103.