Энергетики рассчитывают на "ценный приз"

Еще каких-нибудь полтора года назад эксперты с сомнением оценивали возможность крупных экспортных поставок электроэнергии из России в Китай. Случиться это должно было не раньше, чем через 3-5 лет. И вот уже подписано соглашение о поставках в Поднебесную по 60 млрд кВтч после 2015 года. На повестке дня другой проект - экспорт электроэнергии на Корейский полуостров. "ДК" обсуждает экспортные планы ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" с директором "Востокэнерго" - филиала "ИНТЕР РАО ЕЭС" на Дальнем Востоке - Виктором МИНАКОВЫМ.

- Виктор Николаевич, судя по темпам, с какими идет переговорный процесс и заключаются соглашения, российский Дальний Восток обещает стать крупнейшим экспортером электроэнергии. Какие события в этом ряду произошли за последний год?

- Прежде всего это, конечно, упомянутое вами соглашение с Китаем о поставках электроэнергии. Но специально из ряда событий уходящего года я бы отметил прогресс в проектах, связанных с будущими поставками электроэнергии на Корейский полуостров. На первый взгляд, политическая ситуация в регионе, особенно после ядерных испытаний в КНДР, дает основания скептицизму некоторых экспертов в отношении обоих проектов - и поставок электроэнергии из России в КНДР, и возможности ее транспортировки через Северную Корею на юг полуострова.

Тем не менее в этом году произошли два ключевых события. Так, в августе на переговорах в Пхеньяне о поставках электроэнергии северокорейская делегация подтвердила готовность оплачивать все возможные поставки электроэнергии по проекту и предложила нам гарантию оплаты в виде корейской доли прибыли от разработки месторождения молибдена, которой будет заниматься российская сторона. Мы его рассматриваем сейчас как один из вариантов схемы оплаты.

Второе событие произошло сразу по завершении заседания российско-корейской Межправительственной комиссии в Сеуле. Делегации Мипромэнерго России и Министерство коммерции, промышленности и энергетики РК в ранге начальников департаментов 13 октября провели переговоры о взаимодействии в области электроэнергетики и подписали протокол. Подготовка к этой встрече велась очень тщательно и не один год. Еще года три назад один американский журналист писал по этому поводу: если Россия дойдет до Кореи проводами, то получит "ценовой приз". Причем это будет выгодно обеим сторонам.

- Как сами корейцы оценивают перспективы сотрудничества РФ и Южной Кореи в электроэнергетике?

- По оценке премьер-министра Южной Кореи госпожи ХАН Мён Сук, Корея прекрасно пронимает важность и потенциал данного вида проектов. Главным препятствием, по ее мнению, остается ядерная программа КНДР. Но как только эта проблема будет разрешена, проекты перейдут в фазу активной реализации. Несмотря на обозначенные проблемы, переговоры по поводу поставок электроэнергии из РФ в РК через КНДР уже идут на уровне конкретных компаний-исполнителей. Каждой стороне есть что предложить.

- Как оценивается энергетический потенциал Дальнего Востока сегодня и на перспективу?

- Дальний Восток сегодня - самый обеспеченный регион с точки зрения энергетики. За пять лет, начиная с 2000го года, картина кардинально улучшилась. Для этого было сделано три вещи: вложены деньги в восстановление ЛуТЭК, завершено создание сети магистральных ЛЭП-500 и построена Бурейская ГЭС. Дальний Восток имеет сейчас резерв мощности до 46%, который мы можем экспортировать, пока он не востребован на внутреннем рынке.

В настоящее время РАО "ЕЭС" прогнозирует ситуацию на рынке электроснабжения на 20 лет, создано Агентство по прогнозированию балансов электроэнергии и мощности, возглавляемое Яковом УРИНСОНОМ. В Хабаровске уже в ближайшее время открывается его дальневосточный филиал. С одной стороны, принимая решение строить электростанцию, необходимо оценивать, куда и кому пойдет энергия, какое будет потребление. А с другой стороны, инвестору в любой другой отрасли необходимо быть уверенным в надежности энергообеспечения своих объектов в будущем и иметь некоторый прогноз цен на энергию. Например, вы, наверное, слышали о проекте строительства на Дальнем Востоке алюминиевого завода.

- Китай тоже не стоит на месте. Вы не исключаете, что когда-то он сможет покрыть дефицит мощности строительством новых электростанций?

- Ничего страшного в этом нет. Я всегда говорил, что у нас и у Китая энергетика примерно одинаковая. Мы находимся почти в одинаковом ценовом коридоре. И все же для нас выгодно экспортировать большие объемы электроэнергии, тем самым развивая у себя инфраструктуру. Хотя, вполне возможно, что уже со следующего года нам для некоторых территорий выгоднее будет брать небольшие объемы электроэнергии у Китая.

- Какой прогноз можете дать по стоимости электроэнергии в России?

- Стоимость электроэнергии должна быть объективной и зависеть от спроса и предложения. Сейчас она растет, и тому есть объективные причины - нужно вводить новые мощности, восстанавливать сети. 10 лет мы ничего не строили, а лишь эксплуатировали то, что было. В цене тарифа не был заложен возврат инвестиций. Теперь, когда надо строить, появляются другие цены. На период окупаемости инвестиций неизбежно подорожание. Идет дискуссия о том, кто должен нести эти затраты. Либо государство, тогда это не окажет такого повышающего действия, либо инвесторы, но тогда все затраты должен покрыть тариф. Другая причина динамики стоимости электроэнергии связана со структурой электроэнергетики Дальнего Востока. Пока она в целом монопольная. С появлением же в отрасли элементов конкуренции у инвесторов и управленцев компаний появятся стимулы снижать тарифы. Как в нормальной рыночной экономике.