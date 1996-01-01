Слабая женщина с сильным характером

Сегодня ей никому ничего не надо доказывать. Она состоялась как личность, как топ-менеджер, а теперь пробует реализоваться в политике. И можно не сомневаться - у нее получится. Ее мечты всегда сбываются.

Хотела стать актрисой, но, получив экономическое образование, создала медиа-холдинг. А потом взяла и осуществила заветное желание, выйдя на театральные подмостки и сорвав бурю оваций. "Будьте добры!" - обратилась к приморцам с телеэкрана в авторской программе. И ее услышали. И пока злопыхатели обвиняли ее в предвыборном пиаре, она решала конкретные проблемы конкретных людей: детей, инвалидов и стариков, уже отчаявшихся быть услышанными.

Творческая натура, она отлично ладит с цифрами. Не любит, когда ее называют по отчеству, не скрывает свой возраст и не боится иронизировать над собой.

Досье Оксана РЫБАЛКО: Президент Ассоциации компаний СМИ "Приморская Медиа Группа-7" (в которую входят ТНТ, MTV, НТВ, "Русское радио", радио "Динамит FM" и "Русская служба новостей"), помощник главы администрации Владивостока по вопросам рекламы, культуры и средств массовых коммуникаций, депутат Законодательного собрания Приморского края от округа № 6 (Советский р-н г. Владивостока), автор и ведущая телепрограммы "Будьте добры!".

Когда девять с половиной лет назад она пришла на должность генерального директора радиостанции "Новая волна" (с которой и начала строительство холдинга), компания переживала кризис. Ее первый рабочий день начался с ультимативных требований: "Выселяйтесь, у вас 5-месячная задолженность по арендной плате", "Отключаем передатчик средних волн по причине 5-месячной задолженности"... - и кипы заявлений на увольнение от ди-джеев, уставших ждать зарплату. На счетах компании не было ни рубля.

Первое, что она сделала, - взяла кредит в банке и до копейки потратила его на... грандиозную вечеринку в честь 2-летия радиостанции в ночном клубе "Ройял-Парк", пригласив коллектив, потенциальных рекламодателей и "выписав" из Москвы находившийся на гребне популярности "Мумий Тролль". Подобных закрытых мероприятий, да еще столь масштабных, Владивосток до этого не видел. Термина PR тогда многие просто не знали. На нее смотрели как на сумасшедшую: устраивать "пир во время чумы"? Но ее расчет оказался верным. За два последующих месяца радиостанция закрыла все долги.

- Поставить на карту все, пойдя ва-банк, - свойство вашего характера?

- Да, я за риск. Главное, чтобы страха не было. Страх - автоматический залог неудачи. Организовывая на базе радиостанции собственный телеканал, я ничего не боялась, потому что даже не предполагала, как это трудно! И так было всегда. И когда решила сыграть в театре, и когда принимала решение баллотироваться в ЗакС... Я вообще за активные действия. Некоторые коллеги выигрывают в Москве радиочастоту, и потом она "висит" год, два. У меня же максимальный срок запуска нового проекта - три месяца. Принимать решения нужно быстро. И не бояться делегировать свои полномочия. Последнее порой мне ставят в вину. А я считаю это правильным. Работа холдинга не должна завязываться на одной персоне. И потом, если я буду вникать в каждую деталь, надувая щеки от сознания собственной важности, бизнес будет двигаться черепашьими шагами. И я прекрасно понимаю: то, что представляет собой компания сегодня, - не моя личная заслуга. Это коллективный продукт.

- Самое приятное из того, что дала вам ваша работа?

- Обеспечение внутренней свободы, возможность думать и действовать независимо, - этот капитал дороже любых денег.

- В середине 1990-х женщина в бизнесе воспринималась неоднозначно. Часто ли приходилось доказывать свою профессиональную компетентность мужчинам?

- Очень часто. "Девочка, во что ты ввязываешься?" - читала я в глазах будущих партнеров по бизнесу, пока не доходило до конкретных дел. После этого отношение ко мне менялось. Умные мужчины способны по достоинству оценить коллегу. Даже если это женщина.

- А отношения с персоналом как строятся?

- У нас очень демократичная атмосфера: не люблю, когда меня называют по отчеству. Я никогда не была этакой стальной бизнес-леди и не могу ей быть априори. У меня другая внешность, другой характер... Причем другой - не значит слабый. Но "махать шашкой" и унижать персонал - не мой случай. Главное качество руководителя - справедливость. Но и потакать бездействию я тоже не буду. Раньше тяжело было увольнять людей, пока не поняла, что интересы предприятия должны стоять выше. Когда твоя компания осуществляет эфир для десятков тысяч зрителей и слушателей, не до сантиментов.

- Ваша компания стала настоящей "кузницей" кадров для московских теле- и радиокомпаний. Вы же устояли перед соблазном переехать в столицу, хотя вам делали весьма заманчивые предложения...

- И до сих пор делают. Более того, каждый месяц я провожу в Москве по 7-10 дней и очень люблю этот город. Но Владивосток люблю еще больше.

Что же касается сотрудников, то расставаться с ними всегда жалко. Но я понимаю их, помогаю найти работу в Москве, и мы регулярно видимся. Они отлично устроены, профессионально востребованы, и тем приятнее слышать от них: "Оксана, знай, если ты надумаешь перебраться в Москву и открыть свое дело, у тебя уже есть команда".

- А может быть, отказываясь от московской карьеры, вы прогнозировали будущее депутатство?

- Нет! О политике я никогда не думала. У меня вообще все в жизни происходит без логического просчета. Я живу тем, что подсказывает сегодня сердце. И, слава богу, что интуиция меня не подводит. Я всегда занималась тем, чем хотела. И это, кстати, большое счастье.

Да, фортуна ко мне благосклонна. Но я уверена: каждый из нас получает по заслугам. Я живу в согласии с совестью. Она - мой ограничитель и мой разрешитель. Очень часто я поступала так, как было материально невыгодно ни мне, ни моей компании, но зато честно. И потом получала за это сторицей.

Последние лет 15 моей жизни были очень спрессованы по количеству событий - как приятных, так и глубоко трагичных. Я сталкивалась с предательством, но сама никогда не предавала. Я хоронила друзей и знаю, что такое ненависть. Но в целом я люблю людей, люблю жизнь и убеждена: когда у тебя внутри позитив, тебе живется и дышится легче! Мне очень повезло... Бог не дал мне чувства зависти. Я умею радоваться успехам других.

- А с завистью по отношению к себе сталкивались?

- Конечно. Мне жаль этих людей. Они тратят свои душевные силы попусту, отказывая себе в удовольствии быть счастливыми. Ведь счастье не подлежит финансовому измерению!

Прав был Шопенгауэр: "Мы редко думаем о том, чего у нас нет, но зато всегда о том, чего нам недостает". А ведь можно жить в деревне, выращивать розы, закатывать соленья и, чувствуя себя на своем месте, быть счастливым человеком. Я это точно знаю: самые счастливые годы моей жизни прошли в крохотной однокомнатной квартирке.

- Вам вручали разные награды: от диплома "Лучшая региональная телекомпания" до звания "Женщина года". Какая из них самая дорогая?

- ...Я бы выделила не награду, а то, как оценивают мою деятельность дети. У них чистый, незамыленный взгляд на происходящее. Их оценка - лакмус правильности любого поступка. Я была потрясена количеством детей, присутствовавших на моих встречах с избирателями. Но еще больше меня удивило, когда в сочинении "Ваш любимый телеведущий", заданном 11-му классу одной из школ города, половина девочек написали: "Оксана Рыбалко". Это очень приятно! Я и предположить не могла, что программа о человеческой боли и сострадании вызовет такую реакцию у детей. Это для меня самое большое открытие года.

Часто можно слышать: подрастающее поколение черствое, бездуховное... Неправда! Дети готовы творить добро. Но им надо давать возможности для проявления своих лучших качеств!

- Задумывая эту программу, вы хотели победить человеческое равнодушие. Удалось?

- Да. Меня многие обвиняли в желании засветиться. Но если бы я нуждалась в пиаре, то создала бы совсем другую передачу: демонстрирующую, как я помогаю нуждающимся. Я же преследовала другую цель: разбудить то хорошее, что дремлет в каждом из нас, - сострадание, милосердие - и побудить творить добро. Оказалось, у нас очень много отзывчивых, неравнодушных людей.

Мы поднимали разные темы, рассказывая об инвалидах, стариках, детях. Многих тронула тема алкоголизма, с которым сталкивается каждая вторая семья. Моя, кстати, не стала исключением: водка погубила многих моих родственников - очень неплохих и талантливых людей.

- И вы не стесняетесь говорить об этом открыто...

- А для меня нет стыдных и закрытых тем. У меня были разные периоды жизни: я знаю, что такое жить бедно, и не стыжусь этого. Как и не стыжусь сегодня своей материальной обеспеченности. Во время выборов пиарщики советовали мне скромнее одеваться, снять украшения, мимикрируя под избирателя. Зачем? Я хочу быть откровенна с ними. И потом, я за то, чтобы в Приморье бедных было меньше, а не богатых.

- В чем ваша миссия в депутатстве?

- Мне вверен конкретный объект - Советский район Владивостока - и я за него буду бороться, поскольку смотрела избирателям в глаза.

Для себя я решила: не буду воевать с ветряными мельницами, займусь прикладной работой: благоустройством, социальной сферой. Определила место для детских и спортивных площадок, подняла списки всех малоимущих семей и, понимая, что от краевого бюджета ждать нечего, буду искать средства на адресную помощь самостоятельно. Хочу зарегистрировать фонд "Будьте добры", в который буду переводить свою депутатскую зарплату - 70 000 рублей - и призову к этому других состоятельных депутатов.

- Можете назвать самый счастливый день в жизни?

- Премьера спектакля "Плачу вперед". Я, кстати, уверена, что, выбрав безденежную профессию актрисы, была бы не менее счастливым человеком, чем сейчас.

- "Держи удар, Липа, с прямой спиной и ироничной улыбкой", - говорила ваша героиня. А вам что помогает держать удары судьбы?

- Чувство юмора. К жизни нельзя относиться слишком серьезно. Если ты сам над собой не умеешь смеяться, над тобой будут смеяться другие. Даже во время выборов в моем избирательном штабе постоянно звучали шутки и смех. И мы одержали победу в этом серьезном деле! Самые большие глупости в мире делаются с серьезным выражением лица. Помните Мюнхгаузена? Так что улыбайтесь!

- Если вдруг выдается свободный вечер, как его проводите?

- По-разному. Могу с книжкой проваляться. Могу посидеть с бокалом хорошего вина в кругу близких людей. На дачу поехать к своим любимым животным, приготовить что-нибудь вкусненькое...

- Ваше любимое блюдо?

- Не поверите - жареная картошка и кислый бочковой огурец!

- У вас растет 15-летняя дочь. Ваше напутствие ей?

- Быть счастливой! А для этого слабая женщина должна быть сильной духом. А счастье, по большому счету, и для мужчины, и для женщины заключается в одном: когда у тебя дело любимое, семья хорошая, детки здоровые и живы родители.

- А в чем для вас "вкус жизни"?

- Во всем. Я за то, чтобы жить "вкусно", по полной программе! Любить, так любить! Гулять, так гулять! Работать, так работать! Все должно быть по-на-сто-я-ще-му!