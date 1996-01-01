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Дела фискальные
21 ноября исполнилось 15 лет со дня создания Государственной налоговой службы РФ. За прошедшие годы ФНС неоднократно меняла статус - становилась министерством, вновь преобразовывалась в Федеральную налоговую службу. Но несмотря на столь частый ребрендинг, ее задачи всегда оставались неизменными - наполнение бюджета страны, а значит, укрепление ее экономического потенциала. Сегодня ФНС России - целостная государственная структура, обладающая крупнейшей компьютерной информационной базой и огромной филиальной сетью.
Дальневосточный регион, бесспорно, играет немаловажную роль в формировании системы налоговых органов страны. Даже присутствующая специфика "отдаленности" не позволяет сказать, что за Уралом налогов нет. Дальневосточные налоговики по праву причастны к экономическим реформам в России.
Налоговая служба - одна из самых "раскрученных" государственных структур. Что неудивительно, на ее счету десятки инициатив, которые вовлекали в дела налоговые, как говорят, широкую общественность. Чего стоила, например, кампания по присвоению идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Все от мала до велика юридические и физические лица получили свой ИНН. Споры вокруг цифрового кода, присвоенного налоговой службой, дошли даже до объяснений с Русской Православной церковью.
Не менее громкой стала и операция "перерегистрация". До 1 июля 2002 года все зарегистрированные ранее предприятия и организации должны были заявить о своем существовании в налоговую инспекцию, в противном случае в судебном порядке выносилось решение об их ликвидации. Борьба с "мертвыми фирмами" была непростой, но кроме того Министерство по налогам и сборам, а именно так на тот момент называлась ФНС России, усложнило себе работу, заявив о введении принципа "одного окна" и возможности регистрации за 5 дней. Сроки казались немыслимыми, но от минимализма решили не отказываться, возобладало желание олицетворять лояльный подход к бизнесу.
Аналогичное значение по упорядочиванию сведений и, соответственно, укреплению налоговой дисциплины имела кампания перерегистрации предпринимателей. Они должны были до 1 января 2004 г. подать сведения о себе. Процесс шел трудно. Поскольку в 90-е годы все ринулись искать "золотую жилу" на рыночном поприще, в итоге "нулевых" предпринимателей оказалось больше, чем "живых". Кстати, ФНС России, по сути, единственная государственная служба, которая создала информационную базу о налогоплательщиках страны с нуля. Заметим, что единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) являются не просто набором многотысячных бумажных папок, это - компьютерные высокоорганизованные программы.
Не менее сложным делом было создание информационной базы плательщиков транспортного налога, налога на имущество физических лиц, платы за землю, в целом всех имущественных налогов. Не секрет, что еще в 2002 г. информация о владельцах транспорта поступала в налоговую из ГАИ исключительно в рукописном виде. Так что создание полной электронной базы налогоплательщиков - это значимая заслуга налоговиков. Сегодня на повестке дня вопросы универсализации информационных баз и перехода на электронные носители. Идеальный вариант - предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи через специализированных операторов. Побудить налогоплательщика к общению в виртуальном режиме оказалось не очень просто. Так, количество перешедших на электронное декларирование налогоплательщиков в каждом из дальневосточных субъектов Федерации едва приближается к двум тысячам.
Из ярких событий новой истории российских налоговиков - реструктуризация задолженностей предприятий, а также борьба с незаконным возвратом НДС, которая была особенно актуальна еще лет пять назад. Сегодня на повестке дня - "зарплата в конвертах". Но это лишь небольшая часть той неприятной работы, которую приходится делать специалистам ФСН. В наших с вами интересах.
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