Стоп-кран по-бурейски

В Амурской области разворачивается очередной акционерный скандал. Поводом его стал Бурейский крановый завод - предприятие по производству мостовых и козловых кранов с 60-летней историей, в современной жизни известное под именем ОАО "Бурея-кран". Оно расположено в поселке Новобурейский и поставляет свою продукцию железнодорожным, машиностроительным, металлургическим, лесозаготовительным и прочим предприятиям, где без кранового хозяйства не обойтись, от Тихого океана до Калининградской области.

Как обычно бывает в таких ситуациях, по страницам приамурских газет прокатилась волна кардинально противоположных по смыслу публикаций. Начали оппоненты завода и его руководства, тоже в соответствии с распространенным сценарием, накануне собрания акционеров с обвинения руководства во всех смертных грехах. В их числе распродажа имущества и что самое главное - станков, задействованных в производственном процессе, потеря рынков сбыта и разрушение старых добрых партнерских связей. Были обвинения в невыплате дивидендов, недобросовестности в отношениях с заказчиками и в содержании спортивной команды по водному туризму (которая не без успеха, между прочим, выступала на дальневосточных и российских соревнованиях).

Апофеозом стал вывод акционера В. БОДЫЛЕВСКОГО, опубликованный в областной газете, о том, что генеральный директор ОАО "Бурея-кран" Александр ДМИТРУСЕВ (который руководит заводом с 1995 года) готовится продать почти 50-процентный пакет акций завода и сменить место жительства. Директор завода и объединившееся вокруг него большинство трудового коллектива, как могли, опровергали доводы оппозиции, убеждая, что необходимые станки на месте, складские помещения не пустуют и завод в состоянии нормально работать и выполнять принятые обязательства, перечисляли города и веси, куда недавно была отгружена готовая продукция.

По законам жанра в это время шла скупка акций сторонниками двух лагерей. Антимонопольный комитет, встав на защиту коллектива, разрешил руководству аккумулировать контрольный пакет. Сегодня в руках руководителя, согласно информации, размещенной на сайте www.asibr.ru, находится 45,03% уставного капитала. У оппозиции, по-видимому, около 20%.

А между тем на сайте Амурской областной прокуратуры появилось сообщение, что 9 июня 2006 года прокурором Бурейского района возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием ОАО "Бурея-кран" 4,6 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, по ст. 198.2 УК РФ. "Предварительным следствием, - говорится в сообщении, - установлено, что открытое акционерное общество "Бурея-кран", имея задолженность по текущим налогам и сборам перед бюджетом всех уровней и внебюджетным фондом в размере 4,6 млн руб., в период с 2004-го по 2005 год выводило из оборота денежные средства организации, минуя расчетный счет через счета других фирм, путем зачисления на счета физических лиц, внесения ими в кассу организации, минуя расчетный счет, и осуществления платежей поставщикам и подрядчикам по распорядительным письмам. Таким образом, лица, выполняющие управленческие функции в ОАО "Бурея-кран", скрыли денежные средства общества на сумму 4,6 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам".

Чуть позже в СМИ публикуется другое сообщение - о том, что ОАО "Бурея-кран" выполнило условия реструктуризации, рассчитавшись с налоговыми долгами перед государством. В нем говорилось, что предприятие находилось на реструктуризации налоговых платежей с 2002 года. Всего за пять с половиной лет оно оплатило по графикам сумму 31,7 млн руб., за что ему было списано пеней и штрафов на сумму 51,6 млн. руб. ОАО "Бурея-кран" брало кредиты, чтобы оплатить прореструктурированную задолженность, проценты по которым превысили 6 млн руб.

Существует несколько взглядов на причины скандала. Один из них, которого, судя по публикациям, придерживается руководство и коллектив Бурейского завода: все происходящее - не что иное, как рейдерский захват предприятия с целью ликвидации конкурентов. "Мы стали сильно мешать некоторым предприятиям тем, что сбиваем цены на тендерах, предлагая реальную стоимость", - считает Александр Дмитрусев.

Высказывается и абсолютно противоположное мнение, что директор за легендами о рейдерских набегах и жалобами на налоговиков скрывает свою несостоятельность, поставившую завод в сложную ситуацию, тем более что неоднократные попытки налоговых органов снять "Бурея-кран" с реструктуризации были, и они связаны с нарушением графика налоговых платежей.

Но есть и другая версия - это осложнение отношений завода с компаниями-посредниками ЗАО "ТТК Тяжтранскомплект", которое до недавнего времени было официальным представительством Бурейского завода в Москве, и ООО "Ажур", которым ранее руководил упомянутый уже акционер В. Бодылевский. История уходит корнями в 2003 год. Тогда производители и посредники не сошлись во мнении по поводу оценки труда последних. Те, кто делает сложную технику, посчитали, что 70-100% "накрутки" на комплектующие и готовые изделия - слишком большая цена за посреднические услуги. Попытки обуздать неуемных посредников и привели к необъявленной войне. Сначала московские акционеры пытались уговорить местных владельцев акций переизбрать генерального директора. Но когда такое решение не прошло, последовали судебные иски и, мягко говоря, не очень отражающие действительность публикации. Развернулась кампания по дискредитации Бурейского кранового завода и его руководства.