За участие в нацпроекте надо ставить памятники

Агрофирма "Партизан" - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий не только Амурской области, но и всего Дальнего Востока.

Коллектив хозяйства славился высокими урожаями и привесами в социалистические времена, из рыночных реформ "Партизан" вышел не без потерь, но сохранив посевные площади, технику, специалистов и обретя новый статус - ЗАО (народное предприятие). Сегодня пахотные угодья агрофирмы составляют 30 тыс. га. Здесь выращивают зерновые культуры и фирменную для Приамурья сою, кормовые травы и овощи. Машинно-тракторный парк насчитывает более 300 единиц техники. На четырех фермах содержатся 2000 голов крупного рогатого скота. В хозяйстве действуют молочный цех, мельничный комплекс, пекарня, кондитерский, колбасный и швейный цеха. Даже в самые трудные годы не прекращалось в селе Раздольном Тамбовского района строительство жилья.

В течение нескольких лет агрофирма "Партизан" входит в число 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России. Именно сюда привозят гостей Амурской области, чтобы показать - у аграрного бизнеса при разумной организации есть хорошие перспективы. На базе хозяйства создан демонстрационный центр германской фирмы ВАSF, где проходят семинары и мастер-классы по обучению современным технологиям. Активно участвует хозяйство и в реализации национального проекта на селе. Об этом, а также о судьбах сельского хозяйства в целом "ДК" побеседовал с генеральным директором агрофирмы "Партизан", депутатом Амурского областного Совета народных депутатов, действительным членом международной Академии аграрного образования Геннадием ЗРАЖЕВСКИМ.

- Геннадий Алексеевич, сельскохозяйственный сезон близится к завершению, вы довольны его результатами?

- Для нашего коллектива год был не лучшим: мы сделали многое, чтобы получить хороший урожай, но природа опять внесла свои коррективы. Мы, конечно, не на последнем месте, и даже в числе лидеров. В общем, год будет прибыльным, но по сравнению с предыдущим годом мы недополучили урожай зерновых в пределах 4 тыс. тонн. Если перевести в деньги (по 4 рубля за кг), то это 15 млн руб. Урожайность сои в пределах 10 центнеров с га. Но и здесь недобор составил около 2 тыс. тонн. При цене тонны 6 тыс. рублей это выливается в 12 миллионов. Корма заготовили с полуторагодовым запасом. Но все-таки растениеводство наших задумок не оправдало, хотя отрасль прибыльная, рентабельность в пределах 20-25%. При всех сложностях нам удалось собрать 20 тыс. т пшеницы и ячменя, 13 тыс. т сои. Что касается животноводства, то в этом году хозяйство преодолеет 5,5-тысячный рубеж надоя на фуражную корову. За 10 месяцев 2006 года "Партизан" отправил потребителям 3000 т молока и 500 т мяса.

Мы не только производим сельскохозяйственную продукцию, но и перерабатываем ее. У нас мука собственного помола, выпекаем хлеб, выпускаем колбасные изделия из натурального мяса, которые пользуются большим спросом. Занимаемся переработкой молока. Объем всей переработки в этом году должен составить 50-55 млн руб. Сами занимаемся и торговлей, у нас есть выездные магазины, розничная сеть по району. Поставляем продукцию в магазины Благовещенска. Оборот нашей розницы составит порядка 80 млн руб.

- Только так в современных условиях может выживать сельхозпредприятие?

- К нам приезжает много делегаций, и мне, как руководителю, приходится, если можно так сказать, примеряться - выжил бы я или нет в их условиях... Сравнивая, прихожу к выводу, что предприятие выбрало удачный путь сочетания всех этих форм хозяйствования (производство - переработка - торговля). В этой производственной цепочке на каждом этапе достигается возможная прибыль. И в конечном счете она остается в хозяйстве. Но на сегодняшний день, к нашему несчастью, существующий диспаритет цен все это поглощает.

Сегодня вопрос в сельском хозяйстве упирается уже даже не в финансы... Есть последняя стадия в жизнедеятельности человека, когда он поднимает руки и говорит: "Мне уже все равно..." Сельское хозяйство сегодня находится на такой стадии, что стоит вопрос - заниматься им или нет. Мы знаем, что и как надо делать, но при таком отношении государства к селу, в принципе, мы ничего хорошего не добьемся. И сельхозперепись показывает, что не везде результаты утешительные.

Если говорить о финансовых вливаниях государства, конечно, они имеют очень большое значение. Но это уже такая избитая тема: сколько американцы, французы, англичане вкладывают в гектар... Кругом сельское хозяйство дотируется. Если опять же вспомнить гостей, которые посещают "Партизан", то последней у нас была делегация из Южной Кореи. И гости высоко оценили уровень хозяйствования нашего предприятия, были даже удивлены уровнем нашей жизни. Зашли мы в пекарню, угощаем нашим хлебом. Я их и спрашиваю: "Оцените, сколько такая булка у вас стоит?" Они нам говорят: "Три доллара". Это 90 рублей, а мы ее продаем за 10 рублей. Я не за то, чтобы повышать цену, я понимаю, что покупательная способность населения ограничена и все остальное... Но это не вина крестьянина. Он за свой труд должен получать то, что он должен получать. Если, как мы говорим, хлеб всему голова и он не ценится, то это беда не только крестьянина, а беда всего общества. И над этими проблемами нужно серьезно задуматься.

Ведь продовольствие - это не игрушка, а безопасность страны. И сельское хозяйство - это не только производство, это уклад жизни большой части населения, затрагивающий множество аспектов. Сегодня формируются бюджеты нового года - федеральный и областной. Опять на село выделяют менее одного процента от валового внутреннего продукта страны. Столько было заложено и ранее, и такая линия продолжается, хотя сельское хозяйство присутствует в валовом национальном продукте в пределах 6-7%. Так кто кому помогает?

- Но, кажется, государство поворачивается лицом к сельхозпроизводителю. Взять хотя бы национальный проект, вы в нем участвуете?

- Очень даже участвуем! Цели президент обозначил. Обеспокоенность его нам понятна. Но если говорить по большому счету... Я понимаю национальный проект "Здравоохранение" - повышение заработной платы, покупка оборудования, строительство больниц, улучшение медицинского обслуживания - все за счет государства. В образовании тоже. А теперь возьмем нацпроект "Сельское хозяйство". Да, его обозначили, да, есть подвижки, но какой ценой!

Что такое национальный проект на селе? Хозяйство строит за счет собственных средств! Только две трети процентной ставки по кредиту компенсирует государство, а остальное все делается на средства самого хозяйства. Людям, которые занимаются национальным проектом в сельском хозяйстве, при жизни можно ставить памятник! Даже в вопросе с залоговой базой государство снимает с себя всю ответственность.

Комплексы, которые будут построены в рамках нацпроекта, для области очень важны. Ведь на сегодняшний день в Приамурье еще не остановлен спад поголовья крупного рогатого скота. Сегодня дойное стадо общественного животноводства в пределах 10 тыс. голов на всю область. Это очень мало! И если будет комплекс в Грибском, 1200 дойных коров будет стоять в колхозе "Луч", в Бурейском районе запустят комплекс по откорму - все это поможет переломить негативную тенденцию.

Что же касается нашего участия, то в поддержку этой идеи мы уже вложили собственных средств более 50 млн рублей. Только 30 млн взяли в кредит. Приобрели машины и оборудование для изменения технологии в растениеводстве - мы видим пути, как можно получать хороший урожай. И уже проверили на практике. Да, на амурской земле можно получать урожай свыше 30 ц с гектара. На опытных участках мы получали до 50 центнеров, а на производственных в 400-500 га - свыше 40 центнеров.

Сам подход к посевной кампании у нас немного изменен, и мы преследуем одну цель - работать прибыльно. А способов разбогатеть есть всего два, других в мире не придумано. Один - это много зарабатывать. А второй - мало тратить. Поэтому мы обращаем серьезное внимание на себестоимость продукции. Современные посевные комплексы помогают существенно снизить затраты.

Мы в этом году сдаем новый коровник, на инвестиционной областной комиссии защищали этот проект и получили дотацию на электроэнергию более 5 млн рублей. Будет сдан телятник на 400 голов стоимостью более 10 млн руб.

- Помощь областной администрации ощутима?

- Финансов на эти цели, конечно, не хватает. Но в области принята, на мой взгляд, правильная политика по приобретению технологий производства. Например, купили иностранные трактора с технологией. И когда мы посмотрели ее, поняли - оказывается, мы-то не герои. Можно лучше работать. И мы начинаем перенимать этот опыт.

Из областного бюджета (14 млрд рублей) на поддержку села выделяется 500-600 млн рублей, но по сегодняшним меркам это очень мало и диспаритета, сложившегося на рынке, не компенсирует. Я не хочу никого обидеть, но приведу такой житейский пример. В "Партизане" доярки в этом году надоят и доставят в Благовещенск тысячу молоковозов молока (в пределах 3,5 т каждый). Так вот, эти доярки получат денежное вознаграждение столько, сколько, ну, допустим, служащий судебной системы районного масштаба. Все доярки получат столько же, сколько один человек.

Губернатор области Леонид КОРОТКОВ поставил задачу, чтобы средняя зарплата в регионе равнялась 8 тыс. руб. А теперь возьмем "Партизан". Если средняя выработка в сельском хозяйстве по России сегодня составляет в пределах 150 тыс. рублей на человека в год, в США - 500 тыс. руб., у нас механизатор производит продукции более чем на 700 тыс. рублей, на этой плохой технике, при нашей технологии, при наших небольших урожаях и при всех издержках. Так вот, я задаю вопрос, почему этот работник должен получать меньше? И если эти 8 тыс. наложить на производство продукции и на уплату налогов, то на сегодняшний день "Партизан" произвел продукции столько, чтобы хватило выполнить рекомендацию губернатора области и заплатить налоги со всем социальным пакетом. Все! На большее средств не остается.

Вот мы говорим сегодня о нацпроектах... А у нас был комплекс, где коровы на дойку ходили под музыку и сами вставали на линейку готовности. Но тарифы на электроэнергию поднялись, и пришлось до минимума упростить технологию, поскольку тариф съедал все, что зарабатывали, надаивая молоко. "Партизан" когда-то потреблял электроэнергии только на собственные нужды более 12 млн кВт-ч, сегодня в три раза меньше.

- Так, может, надо переходить к нетрадиционным энергоисточникам?

- Изучаем этот вопрос. Есть такое топливо - биодизель, которое получают из рапса. Технология отработана и особых трудностей не представляет. Себестоимость в зависимости от урожая от 2,75 до 10 рублей за литр. Уже есть рекомендации в журналах, что нужно засевать рапсом 10% площадей, и полученного из этой культуры топлива должно хватать на весь цикл сельскохозяйственных работ. Я как-то прикинул, если "Партизан" имеет 30 тыс. га пашни, мы будем в состоянии засеять 3 тыс. га рапсом и привести его к нужным кондициям. Но в конечном счете - душа не лежит. Мы должны производить сельхозпродукцию, а экспериментами должна заниматься наука. Есть и другой аспект: производишь топливо - сразу возникает акцизный налог, как на водку, бензин и прочее... Хотя, если ситуация не изменится, возможно, придется попробовать.

- У агрофирмы "Партизан" весьма редкая организационно-правовая форма, насколько она эффективна в современных условиях?

- Что касается организации производства - это агрофирма. Мы производим продукцию, перерабатываем и реализуем ее. Что касается юридической основы, и это главный аспект, - у нас акционерное общество закрытого типа (народное предприятие). Это самая передовая форма организации производства в мире. Суть ее в том, что работник является акционером этого предприятия, то есть совпадают интересы труда и капитала, если вспомнить политэкономию. Поэтому у нас в коллективе нет антагонистических отношений.

И когда человек уходит из хозяйства, то каждый работник имеет право на получение той доли собственности, которая выражается в количестве его акций. У нас пенсионеры, уходя на пенсию, получают весьма существенные суммы. И если кто-то уволился, то хозяйство обязано в течение 6 месяцев выкупить у него акции по утвержденной на общем собрании цене. Устанавливаются квоты и для новых работников. Ведется, естественно, реестр акционеров. То есть мы цивилизованное акционерное общество и все делаем у себя прозрачно, как требует закон.