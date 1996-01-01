Кремлевская таблетка для села

Многострадальное сельское хозяйство наконец-то попало в список национальных приоритетов - что бы там ни говорили, это большое дело. Федеральная власть признала: дальше падать уже некуда, проблема продовольственной безопасности остро стоит на повестке дня. Другой вопрос - какие механизмы собирается использовать государство для оживления сельхозпроизводства, запуская нацпроект "Развитие АПК"? Что это - набор эффективных инструментов для развития экономики или предвыборный PR-проект действующей власти?

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