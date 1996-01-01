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Молодые кадры выставлены на аукцион
18 ноября в краевом Доме молодежи в Комсомольске-на-Амуре прошла вторая межрайонная ярмарка вакансий. Впервые в истории городского Центра занятости населения (ЦЗН) на этой ярмарке проводился аукцион квалифицированных специалистов.
Организатором мероприятия выступил ЦЗН Комсомольска. На ярмарке работали также специалисты из центров занятости Солнечного, Комсомольского районов и г. Амурска. Представители 55 предприятий съехались в поисках работников.
- По результатам первой ярмарки отзывы были самые наилучшие, - рассказывает начальник отдела по сотрудничеству с работодателями Комсомольского-на-Амуре ЦЗН Татьяна БЕРБИН. - И сегодня центры занятости из районов приехали сами, дали возможность приехать работодателям. Всего, по оценке организаторов, на ярмарке побывало около 2,5-3 тыс. посетителей. Для женщин на этой ярмарке предоставлено около 300 вакансий. Это является рекордом, так как эта цифра обычно не превышала 100-150. Для служащих и "итээровцев" - около 200 вакансий. В основном соискателям предлагались вакансии по рабочим специальностям. Всего же соискателям было предложено более 1500 мест.
Впервые был проведен аукцион-презентация выпускников высших учебных заведений, которые состоят на учете в ЦЗН. Резюме заранее были разосланы потенциальным работодателям. В выигрыше от новой формы и выпускники, и работодатели. Получить лучшего специалиста смог тот работодатель, который предложил более высокую зарплату и социальные гарантии.
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