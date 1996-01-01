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Китайцы построят завод
В 2007 году в поселке Хор Хабаровского края китайская компания начнет строительство завода по переработке низкосортной древесины. Об этом на расширенном заседании правительства Хабаровского края заявил министр лесной промышленности края Василий ШИХАЛЕВ.
"Проект строительства завода по производству химико-термомеханической массы оценивается в $250 млн, - рассказал Василий Шихалев. - Его строительством занимается Китайская Металлургическая Строительная Корпорация (МСС). В настоящее время ведутся проектные работы, открыто финансирование. К реализации проекта привлечены специалисты из Хабаровского края, Иркутской области и Китая. Завод сможет перерабатывать 900 тысяч кубометров низкосортной древесины в год". Как отметил Василий Шихалев, кроме этого проекта в Хабаровском крае готовится к реализации еще несколько крупных инвестиционных проектов. Например, Дальлеспром планирует построить в городе Амурске завод по выпуску целлюлозы.
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