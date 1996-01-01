Газотурбины от "Дальэнергомаша"

ОАО "Дальэнергомаш" после пятилетнего перерыва возобновило выпуск газотурбинных установок ГТТ-3М. Первым заказчиком оборудования стало объединение "Азот", купив у хабаровского завода одну установку ГТТ-3М более чем за 9 млн руб.

ГТТ-3М используется в технологическом цикле производства азотной кислоты. Как рассказал начальник отдела маркетинга ОАО "Дальэнергомаш" Сергей ЛАЗЕБНЫЙ, производство этих энергетических установок в последние годы было прекращено из-за отсутствия спроса. Дорогостоящие машины никто не покупал. "Но сегодня у нас не только появились заказы на это оборудование, но и есть заявки на ремонт и модернизацию турбин, которые были выпущены в прежние годы", - отметил он. По словам Сергея Лазебного, на 2007 год намечено увеличение выпуска газотурбинного оборудования на 124%. Завод приступит к изготовлению новых типов этих машин, а также будет осваивать выпуск газотурбинных приводов для перекачивающих агрегатов.