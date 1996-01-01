Культура попадает под сокращение

280 приморцев попадут под сокращение в четвертом квартале этого года. Предположительно 162 из них будут трудоустроены. Остальные станут клиентами службы занятости населения. Такие выводы можно сделать на основании данных, поданных в службу работодателями.

Так, во Владивостоке останутся не у дел 23 специалиста Государственной жилищной инспекции администрации Приморского края в связи с ее ликвидацией. В Спасске-Дальнем - 21 сотрудник войсковой части. В Фокино - 27 человек из Управления начальных работ. Однако наибольшее количество потенциальных клиентов службы занятости населения проживает в Хорольском районе. Там под сокращение попадают 97 работников культуры. Из них новые рабочие места будут предоставлены лишь 50.