В России введут новые паспорта для моряков

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании Федеральный закон "О ратификации Конвенции, пересматривающей Конвенцию 1958 г. об удостоверениях личности моряков.

Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации РФ, данный документ пересматривает общие требования к оформлению и содержанию удостоверения моряка для повышения надежности идентификации личности и приведения этого документа в соответствие с новыми международными требованиями. Конвенция устанавливает более жесткие требования к выдаче удостоверений личности моряков и вносит в него биометрические данные владельца. По состоянию на 5 июня 2006 г., то есть за три прошедших года, данная Конвенция ратифицирована четырьмя государствами - Францией, Венгрией, Нигерией и Иорданией. По мнению Комитета по промышленной политике, подготовившего заключение по данному закону, ратификация Конвенции должна повлечь внесение изменений и дополнений в Кодексы торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", а также в ряд международных договоров.