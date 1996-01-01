Судостроителям обещают налоговые льготы

Совет Федерации принял постановление, в котором правительству предложено разработать федеральную целевую программу развития гражданского судостроения на 2007-2015 годы, сообщает ИА "ФК-Новости".

Инициативы возникли у парламентариев после выступления замминистра промышленности и энергетики России Андрея РЕУСА в Совете Федерации. Он сообщил, что к 1 февраля Минпромэнерго планирует представить в Госдуму программу развития гражданского судостроения. В ней, в частности, предусмотрены некоторые льготы для компаний-производителей. "Необходимо снизить НДС до 10% на суда, производимые на российских верфях, а также предоставить льготы по земельному налогу и налогу на имущество для предприятий", - пояснил суть предложений Андрей Реус.

Среди инициатив Минпромэнерго попадаются и, мягко говоря, странные. Например, министерство планирует ввести запрет на рыбный промысел в территориальных водах России на судах иностранного производства. Однако, по словам экспертов, прежде чем выделять госсредства и предоставлять налоговые льготы, чиновникам следует определиться с конкретными целями. "Россия должна найти свою нишу в гражданском судостроении", - считает начальник управления эксплуатации флота компании "Совкомфлот" Сергей БУРИМА. По его мнению, гражданское судостроение России может найти себя в производстве арктических танкеров. "Перевозки нефти и газа все больше перемещаются к северу, поэтому нужны соответствующие суда", - считает эксперт.