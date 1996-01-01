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Государство напоит

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После в большей степени искусственно раздутой в контролируемых государством СМИ темы отравлений народа суррогатами последовало то, что и должно последовать: ФГУП "Росспиртпром" заявило, что оно приступает к реализации проекта по выпуску так называемой "народной водки".

Желание госбюджета подзаработать на любви россиян к "поллитровке" оказалось сильнее научно обоснованных фактов, которые гласят, что большинство ярых любителей горячительных напитков гибнут как раз от количества, а не от качества выпитого.

"Народная водка" будет отпускаться алкогольным оптовикам по себестоимости - 53 руб. за поллитровую бутылку. В рознице цена будет составлять около 60 руб. за бутылку. Также известно, что производство водки будет организовано практически во всех филиалах госпредприятия, а с будущего года "дешевую" водку начнут выпускать по лицензии и некоторые предприятия, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству и находятся в оперативном управлении "Росспиртпрома".

По словам исполнительного директора Приморской ассоциации производителей и продавцов алкогольной продукции Бориса РЕЗНИКОВА, появление в стране казенной водки практически не отразится на алкогольном рынке Приморского края, так как "Росспиртпром" не участвует в капитале местных производителей. Это значит, что производить народную водку в Приморье не будут.

В то же время, в Приморье более 10 крупных алкогольных оптовиков, которые закрывают почти всю розничную сеть края. Часть из них не отрицает, что работать с данной линейкой водки для них выгодно. Ведь контролировать последнюю розничную цену в каком-нибудь отдаленном поселке не в силах даже "Росспиртпрома".

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