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Рыбный порт в Находке займется контейнерами и автомобилями

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Находкинский морской рыбный порт скоро сменит профиль и станет контейнерным терминалом.

"Мы планируем провести реконструкцию под переработку контейнерных грузов и автомобилей. Речь идет о корейских и японских автомобилях: с некоторыми потенциальными партнерами уже ведутся переговоры", - заявила председатель Совета директоров Дальневосточной транспортной группы (ДВТГ) Раиса ПАРШИНА.

ДВТГ в августе 2006 г. приобрела 90% акций Находкинского морского рыбного порта, грузооборот которого пока составляет 1 млн тонн в год. К слову, это не значительная величина: все порты Приморья дают грузооборот больше 50 млн тонн в год.

В "Трансконтейнере" - дочерней компании ОАО "РЖД" - считают ДВТГ серьезным конкурентом в сфере контейнерных перевозок, и особенно в Дальневосточном регионе. В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) заявляют, что многие рыбные порты России из-за отсутствия прихода основной продукции вынуждены заниматься переработкой других видов грузов и Находкинский порт не является исключением. Аналогичная ситуация сложилась в крупнейших рыбных портах, расположенных в Астрахани, Калининграде, Мурманске, Владивостоке.

По данным Росрыболовства, морские рыбные порты России в 2005 г. переработали менее 1,2 млн тонн рыбной продукции, добытой в российских морских водах, или меньше 50% уловов. Российские портовики, специализирующиеся на рыбе, считают, что перерабатывать сухие грузы гораздо более выгодно, чем "нежную" рыбную продукцию. При этом они ничего не теряют от перемены квалификации стивидорной работы, а вот рыбная отрасль может потерять многое.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства России Владимир ИЗМАЙЛОВ, курирующий рыбопромышленный комплекс, сказал, что "все 16 морских рыбных портов в настоящее время вынуждены заниматься другой работой, но рыбную продукцию на российский рынок они готовы принимать всегда".

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