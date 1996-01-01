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Рыбный порт в Находке займется контейнерами и автомобилями
Находкинский морской рыбный порт скоро сменит профиль и станет контейнерным терминалом.
"Мы планируем провести реконструкцию под переработку контейнерных грузов и автомобилей. Речь идет о корейских и японских автомобилях: с некоторыми потенциальными партнерами уже ведутся переговоры", - заявила председатель Совета директоров Дальневосточной транспортной группы (ДВТГ) Раиса ПАРШИНА.
ДВТГ в августе 2006 г. приобрела 90% акций Находкинского морского рыбного порта, грузооборот которого пока составляет 1 млн тонн в год. К слову, это не значительная величина: все порты Приморья дают грузооборот больше 50 млн тонн в год.
В "Трансконтейнере" - дочерней компании ОАО "РЖД" - считают ДВТГ серьезным конкурентом в сфере контейнерных перевозок, и особенно в Дальневосточном регионе. В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) заявляют, что многие рыбные порты России из-за отсутствия прихода основной продукции вынуждены заниматься переработкой других видов грузов и Находкинский порт не является исключением. Аналогичная ситуация сложилась в крупнейших рыбных портах, расположенных в Астрахани, Калининграде, Мурманске, Владивостоке.
По данным Росрыболовства, морские рыбные порты России в 2005 г. переработали менее 1,2 млн тонн рыбной продукции, добытой в российских морских водах, или меньше 50% уловов. Российские портовики, специализирующиеся на рыбе, считают, что перерабатывать сухие грузы гораздо более выгодно, чем "нежную" рыбную продукцию. При этом они ничего не теряют от перемены квалификации стивидорной работы, а вот рыбная отрасль может потерять многое.
В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства России Владимир ИЗМАЙЛОВ, курирующий рыбопромышленный комплекс, сказал, что "все 16 морских рыбных портов в настоящее время вынуждены заниматься другой работой, но рыбную продукцию на российский рынок они готовы принимать всегда".
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