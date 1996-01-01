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Свободна, как "ВладАвиа" в полете...
"Аэрофлоту" приходится корректировать планы по консолидации дальневосточных авиакомпаний из-за жесткой позиции менеджмента присоединяемых активов. Первой авиакомпанией, кому удалось отстоять независимость, стала "Владивосток Авиа".
Впрочем, хотя другие авиакомпании вроде бы не протестуют против планов по их поглощению, Минтранс пока не определился, отдавать ли их под крыло "Аэрофлота". "Владивосток Авиа" не войдет в состав создающейся дальневосточной "дочки" "Аэрофлота", сообщил гендиректор крупнейшего российского авиаперевозчика Валерий ОКУЛОВ.
"Мы не можем приобрести то, что не хочет быть приобретенным. Правительство считает, что нужно сохранить "Владивосток Авиа", чтобы обеспечить конкуренцию. Мы будем создавать дальневосточную компанию, используя те активы, которые там есть", - сказал он.
Во "Владивосток Авиа" не комментируют слова Валерия Окулова. "У дальневосточных авиакомпаний есть свое видение развития, они намерены идти своим путем", - пояснил помощник гендиректора авиакомпании "Владивосток Авиа" Александр АЛЕКСЕЕВ. Он также отметил, что правительство рассматривает программу объединения "Владивосток Авиа" и "Дальавиа".
Напомним, что в апреле этого года Росимущество с подачи "Аэрофлота" обратилось в Минтранс с письмом, в котором предлагало консолидировать все авиационные активы с участием государства под управлением "Аэрофлота". Среди предполагаемых к слиянию активов были доли в авиакомпаниях KrasAir (51%), "Сибирь" (25%), "Пулково" и ГТК "Россия" (до объединения), "Дальавиа" (по 100%) и "Владивосток Авиа" (51%). При этом доля государства в "Аэрофлоте" должна была возрасти до 75%. Минтранс и Росимущество позитивно отнеслись к идее консолидации, пояснил замгендиректора "Аэрофлота" Лев КОШЛЯКОВ. Однако из всех авиакомпаний свое согласие войти в "Аэрофлот" дали только "Сахалинские авиатрассы" и авиакомпания "Якутия".
Источник в "Аэрофлоте" отмечает, что 24 ноября в Якутске состоится совещание Минтранса по развитию транспорта на Дальнем Востоке. На нем будет обсуждаться вопрос консолидации отрасли, где представители "Аэрофлота" попытаются объяснить менеджменту авиакомпаний и региональным властям полезность слияния. В Минэкономразвития также пока нет окончательного списка авиакомпаний, которые могут быть консолидированы. Здесь говорят, что процесс консолидации относится к компетенции самого "Аэрофлота". Тем не менее осенью именно Минэкомразвития предложило сначала объединить дальневосточных перевозчиков в единую компанию, а затем передать ее "Аэрофлоту". О чем было сообщено в Минтранс, который должен был рассмотреть возможность создания единой авиакомпании на Дальнем Востоке.
Помимо плана МЭРТ в Минтрансе рассматривают еще два варианта. "Первый из них - объединение авиационных активов и их самостоятельная деятельность в рамках объединенной компании. Второй - объединение дальневосточных компаний под эгидой другого стратегического инвестора", - говорит начальник отдела общественных связей Минтранса Тимур ХИКМАТОВ. Он не уточнил, кто мог бы стать этим инвестором, отметив, что все вопросы, связанные с консолидацией, будут решены до конца 2006 г.
ДосьеОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" - крупнейшая авиакомпания страны. Основные акционеры - Росимущество (51,17%) и Национальная резервная корпорация (НРК), которая контролирует около 30% акций. Парк "Аэрофлота" насчитывает 90 самолетов, 27 из них иностранного производства (Airbus различных модификаций, Boeing 767, DC10). За первое полугодие 2006 г. авиакомпания получила доходы в размере $1,3 млрд, чистая прибыль компании составила $135,8 млн.
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