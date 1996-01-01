ДВМП привлекло кредит в размере $50 миллионов

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" привлекло краткосрочный кредит ВТБ в размере $50 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

Это самый большой кредит, который ДВМП привлекало за время своего существования. До этого события его основным кредитором выступала оффшорная компания Bonver Shipping Company Ltd.