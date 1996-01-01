В регионе не хватает мощностей по перевалке зерна

Россия могла бы производить в Алтайском крае и Новосибирской области до 5 млн тонн пшеницы в год и экспортировать ее в страны АТР. Об этом заявил министр сельского хозяйства Алексей ГОРДЕЕВ на встрече с алтайскими аграриями. Как сообщает агентство SeaNews, экспорту российской пшеницы в Китай, Японию и Южную Корею мешают дороговизна железнодорожных перевозок и отсутствие перевалочных портовых мощностей на Дальнем Востоке.

По информации Зернового союза РФ, во Владивостокском морском торговом порту есть зерновой терминал, но его мощность - всего 8 тыс. тонн в год. О планах строительства перевалочного терминала в Приморье заявил Сибирский аграрный холдинг. Терминал во Владивостоке мощностью 3,5 млн тонн в год сибиряки собираются достроить к концу 2008 года. Но даже если перевалочные мощности появятся, без снижения железнодорожного тарифа и закупки новых специализированных вагонов под перевозку зерна экспорт выгодным не станет: доставка зерна судами из черноморских портов в Китай "экономически нецелесообразна", а стабильный экспорт через Дальний Восток возможен, только если будут снижены железнодорожные тарифы и расширены перевалочные мощности в портах. В настоящее время основные поставки зерновых в страны АТР осуществляют США, Канада и Австралия.