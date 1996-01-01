"Август" перевезет грузы на Камчатку в любое время года

Один из лидеров внутригородских, региональных и международных грузоперевозок на дальневосточном рынке - транспортно-экспедиторская компания "Август" ввела в работу новую оптимальную схему доставки грузов на Камчатку.

"Август" имеет крупную сеть контрагентов по всей стране и за рубежом. В 2006 году компания, базирующаяся в Хабаровске, открыла приморский филиал во Владивостоке.

Используя складские помещения в Приморском крае, она эффективно осуществляет погрузо-разгрузочные работы, безопасную транспортировку и хранение грузов. Разработанная новая схема позволяет значительно снизить затраты на осуществление перевозок и максимально сократить время доставки грузов на камчатском направлении. Схема предусматривает составление сборных грузов, что дает возможность принимать к доставке грузы без ограничения веса.