Прокатное авто и ЕНВД

Попадает ли прокат легковых автомобилей под единый налог на вмененный доход? - С. КОЖИНБЕРГ, г. Владивосток.

В соответствии с пп.1 п.2 ст.346.26 НК РФ под ЕНВД подпадает деятельность по оказанию бытовых услуг, под которыми, согласно ст. 346.27 НК РФ, понимаются платные услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбардов). Марина ВАНИКОВСКАЯ, главный госналогинспектор отдела налогообложения прибыли (дохода) УФНС России по Приморскому краю, замечает, что согласно Общероссийскому классификатору услуг населения (ОКУН), утвержденному постановлением Госстандарта России от 28.06.1993г. № 163, к бытовым услугам относятся услуги по прокату (код ОКУН 019400), в том числе прокат транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов, легковых и грузовых автомобилей (код 019408 5). Следовательно, прокат автомобилей подпадает под ЕНВД.