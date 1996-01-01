Гусеничный ход - прямой путь к транспортному налогу

Может ли организация-налогоплательщик применять ставку транспортного налога, установленную для самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, не являющихся грузовыми, таких как автобетоносмесители, бетононасосы и автокраны? - Мария П., бухгалтер.

Специалисты отдела ресурсных, имущественных и прочих налогов УФНС России по Приморскому краю отмечают следующее. Согласно правилам государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора) № 785 от 27.01.1995г. в подразделениях Государственной автомобильной инспекции МВД России подлежат регистрации автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см, имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Указанные транспортные средства ( автобетоносмесители, бетононасосыи автокраны) установлены на базе грузовых автомобилей, регистрируются в подразделениях Государственной автомобильной инспекции МВД России и осуществляют движение по дорогам общего пользования.

Таким образом, предприятие обязано применять ставку транспортного налога в соответствии со ст. 361 части второй Налогового кодекса РФ и Закона Приморского края №24-КЗ от 28.11.2002г. (в ред. от 13.06.2006г. № 368-КЗ) именно для категории грузовых автомобилей.