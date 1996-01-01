К 2010 году на необработанный лес введут запретительную пошлину

К 2010 году вывозная пошлина на необработанный лес составит 24 евро за кубометр. Об этом сообщил директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Михаил МОТОРИН.

Он принимал участие в парламентских слушаниях, посвященных повышению эффективности внешнеторговой деятельности по операциям с лесоматериалами и готовой продукцией из древесины, сообщают "ФК-Новости". Слушания были организованы комиссией Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Моторин пояснил, что фактически это запретительные пошлины на экспорт необработанного леса. Он напомнил, что уже с июня этого года вступили в силу повышенные ставки таможенных пошлин с 2,5 евро до 4 евро за кубометр. С июля 2007 года пошлины вырастут до 6 евро. По его словам, поэтапное увеличение как адвалорной, так и специфической составляющей ставки таможенной пошлины на необработанную древесину приведет к тому, что лесопромышленники переориентируются на переработку леса на территории России.

Он добавил, что "уже сегодня Финляндия строит ЦБК у нас в Карелии. Особенно дело стало сдвигаться с мертвой точки после совещания, проведенного у Президента РФ, по вопросу развития лесопромышленного комплекса в Коми". Кстати, ввозные пошлины на оборудование для глубокой переработки леса будут снижаться. По мнению Моторина, ввоз оборудования уже растет. Все это показывает, что правительство целенаправленно проводит политику на создание условий для эффективного развития отечественной перерабатывающей промышленности.