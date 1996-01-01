Приказано уничтожить

Скупая мужская слеза пробивалась на глазах работников организации-оптовика N. Они отдавали на уничтожение абсолютно законно произведенную водку завода "Кристалл". И виной тому совсем не качество традиционного русского напитка, а несовременные, что называется, акцизные марки. И это в то время, когда страну пугают суррогатными отравлениями...

Борьба с алкоголем, оклеенным до 31 декабря 2005 г., идет полным ходом. Понятно, что старомаркированную продукцию не удалось распродать до 1 июля 2006 г., которое и было обозначено временем "Ч" (ФЗ N 102-ФЗ). И приморские "алкоголики" - так незатейливо называют тех, кто занимается торговлей спиртным, встали перед дилеммой: выливать водку либо возвращать поставщику, который должен в соответствии с законом принять продукцию и переклеить марки. Живем мы не близко, и отправлять алкоголь на перемаркировку, мягко говоря, дело затратное, плюс убедить московского поставщика тоже занятие не из легких.

ФНС России пошла на определенные уступки и разрешила производить перемаркировку алкогольной продукции непосредственно у организаций-оптовиков, т. е. на месте. И дала срок - до 1 сентября 2006 г. Из конфиденциальных источников "ЗР" владеет информацией, что не должным образом маркированное, но качественное (что не отрицают и специалисты) спиртное было распродано через своих, по сниженным ценам. Жалко все-таки столько добра губить.

Фирма N пошла законным путем и до осенней поры марки успела переклеить только на части содержащей алкоголь тары. Остальные тысячи бутылок водки и различных настоек от производителя "Кристалл", до которых у владельца этой продукции руки не дошли, подлежали уничтожению. Весь процесс прошел в рамках кампании по борьбе с продукцией, оклеенной федеральными специальными марками (ФСМ) старого образца и под контролем специалистов Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю и ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока.

Фирма-оптовик, дабы не лишиться лицензии, в установленном порядке оформила все необходимые документы, в первую очередь - это справка от Роспотребнадзора по Приморскому краю, согласовала день и время изъятия алкогольной продукции, ее дальнейшего уничтожения. Под контролем налоговиков был составлен акт и со склада, где находилась алкогольная продукция, на машину погрузили коробки более чем с пятью тысячами бутылок водки и настоек от фирмы "Кристалл" и отправила их на Горностаевскую свалку. Там весь спиртосодержащий груз тракторы, что называется, сравняли с землей и другим мусором, оставив от недешевой "кристалловской" водки лишь мокрое место да стекольные осколки...

Кстати, руководство компании настоятельно попросило не раскрывать название своей организации. По их мнению, на первый взгляд добросовестный поступок по исполнению налоговой дисциплины может быть неверно истолкован потенциальными потребителями, мол, суррогат гонят, поэтому прямой путь ему - на свалку.

Аналогичным способом за период с 1 сентября 2006 г. по настоящий момент под контролем налоговой службы края было изъято по той же причине (старые ФСМ на бутылках) у других организаций-оптовиков и уничтожено более 51 тысячи бутылок. Другими словами - слито в канализационную систему либо, как описано выше, раздавлено и пролито на городской свалке 2558,4 декалитров широкоассортиментной алкогольной продукции.

Увы, точку на этом ставить рано, как говорится, процесс продолжается...