Владивосткский бизнес поддержит программа

В краевом центре приступили к реализации программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. Владивостоке на 2006-2009 гг.".

Согласно одному из пунктов этой программы, теперь каждую третью среду месяца до 18 часов в администрации Владивостока будут проводиться бесплатные консультации по налогообложению для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Как говорят разработчики программы, теперь у представителей малого предпринимательства появилась редкая возможность получить помощь не только от специалистов финансового управления администрации города, но и от крупнейшей на Дальнем Востоке аудиторской компании "Дальаудит", от регионального представителя правовой информационной системы "КонсультантПлюс" фирмы "Базис" и представителей банковских структур.